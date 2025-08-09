قمة أوكلاهوما وهيوستن تفتتح موسم «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ينطلق الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) في 21 أكتوبر بمباراة قمة، يستقبل فيها حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر ضيفه هيوستن، فيما تشهد لوس أنجلوس مواجهة مرتقبة بين نجوم ليكرز وجولدن ستايت، بحسب ما أفادت به شبكة «إي أس بي أن».

ويواجه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر وزملاؤه في ثاندر ضيفهم روكتسو الذي قدم بدوره موسماً رائعاً في 2025 واحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية.

وبإمكان هيوستن الاعتماد على نجمه الجديد كيفن دورانت (36 عاماً) الفائز بلقب الدوري مرتين مع جولدن ستايت في 2017 و2018.

وتُنقل مباريات أمسية الافتتاح في الولايات المتحدة على قناة «أن بي سي»، ما يمثّل عودة الدوري إلى هذه القناة للمرة الأولى منذ 23 عاماً. ويُعدّ موسم 2026 الأول ضمن عقد جديد لحقوق البث مدته 11 عاماً وبقيمة إجمالية تبلغ 76 مليار دولار، وفقاً لوسائل الإعلام الأميركية.

كما كُشف عن جدول مباريات يوم عيد الميلاد، الذي يشهد مواجهة بين سان أنتونيو سبيرز بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، إضافة إلى مواجهة بين كليفلاند كافالييزر ونيويورك نيكس على ملعب ماديسون سكوير جاردن.