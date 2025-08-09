أجوت يتأهل لمواجهة كاميرون في «سينسيناتي للتنس»

سينسيناتي (د ب أ)

تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت إلى دور الـ 64 ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، بعدما تغلب على الألماني دانييل ألتماير 7/ 6 (7/ 5) و7/ 6 (7/ 1).

ويلتقي أجوت في الدور المقبل مع البريطاني كاميرون نوري، الذي لم يشارك في مباريات الدور السابق، حيث يبدأ مبارياته بالبطولة من دور الـ 64.

وتأهل أيضاً الإسباني مارتن لاندالوس بعدما تغلب على الأميركي باتريك كيبسون 3/ 6 و6/ 3 و6/ 2، والأميركي ليرنر تين بعدما فاز على السويسري لياندرو ريدي 6/ 3 و6/ 4.

وتغلب الفرنسي فالنتين روير على النمساوي سيباستيان أوفنر 5/ 7 و6/ 3 و6/ 3، والبوسني جومر دامر على الإيطالي ماتيا بيلوكي 7/ 6 (9/ 7) و7/ 6 (7/ 5) والأميركي نشيش باسافاريدي على الأسترالي ألكسندر فوكيتش 7/ 6 (7/ 5) و7/ 5.

وفي منافسات السيدات، فازت الصينية وانج شينيو على الكولومبية إميليانا أرانجو 7/ 6 (7/ 1) و6/ 3، واللاتفية أناستازيا سيفاستوفا على الأميركية إمينا بيكتاس 6/ 4 و6/ 7 (6/ 8) و6/ 1، والروسية فيرونيكا كودميرتوفا على الهولندية سوزان لامنس 6/ 1 و6/ 3.

كما فازت الصينية يوي يوان على الإسبانية كريستينا بوكشا 6/ 2 و6/ 2، والأميركية إيفا يوفيتش على الأرجنتينية سولانا سييرا 6/ 3 و7/ 6 (7/ 4) وكاتي ماكنالي على الأسترالية ماديسون إينجليز 6/ 2 و6/ 3.