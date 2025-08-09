السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية

«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
9 أغسطس 2025 14:15

الشارقة (الاتحاد)
زار مالاف شروف، رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث، مقر نادي الحمرية، لبحث ترتيبات استضافة بطولة آسيا نهاية العام الجاري، وكان في استقباله حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، حيث قام شروف، بجولة تفقدية شملت مقر فريق النادي للشراع الحديث، المعتمد كمركز تدريب دولي، إلى جانب البنية التحتية التي يزخر بها نادي الحمرية، على غرار الفندق والصالة الرياضية والمسبح.
ووجه حميد الشامسي الشكر لرئيس الاتحاد الآسيوي، على هذه الزيارة، وكذلك إلى اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم المستمر للارتقاء بالرياضات البحرية داخل الدولة.
وقال حميد الشامسي: «الحمرية يمتلك كافة المقومات التي تؤهله لاستضافة البطولة الآسيوية، نظير خبرته في تنظيم أحداث رياضية كبرى، أبرزها بطولة الحمرية الدولية والمعسكر الدولي للشراع الحديث في الموسم الماضي».

الحمرية
بطولة آسيا
الشراع الحديث
