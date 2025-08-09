السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

غداً.. الشارقة وخورفكان في التجربة الأخيرة قبل انطلاق الدوري

غداً.. الشارقة وخورفكان في التجربة الأخيرة قبل انطلاق الدوري
9 أغسطس 2025 15:00

علي معالي (أبوظبي)
يخوض فريق الشارقة تجربته الودية الأخيرة مساء الغد «الأحد» مع فريق خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي، استعداداً لانطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي الشارقة يوم 16 الجاري في أولى مبارياته مع دبا.
ولأول مرة يتواجد البرازيلي بوبليتي في تشكيلة الملك، بعد انضمامه مؤخراً، كما ستكون الفرصة متاحة كذلك لدى المهاجم الألباني راي ماناج، للظهور في تجربة ودية ثانية، بعد أن شارك في 60 دقيقة فقط خلال المعسكر الخارجي في النمسا أمام الشباب السعودي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وينتظر أن يدفع الصربي ميلوش مدرب الشارقة، خلال لقاء خورفكان، بكل أوراقه القديمة والجديدة، على سبيل التجربة، وإيجاد الانسجام الكامل بين كافة العناصر، ومنها إيجور كورونادو للاطمئنان على حالته الكاملة، مع منح لاعبي المنتخب الفرصة للظهور والمشاركة كذلك بعد العودة لمران الفريق، فيما ينتظر الجهاز الفني كذلك عودة لاعبي المنتخب الأولمبي للتدريبات مع الفريق اليوم أو غداً، بعد انتهاء معسكر المنتخب.

 

