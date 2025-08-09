السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيزاك يغيب عن «افتتاحية» الدوري الإنجليزي

إيزاك يغيب عن «افتتاحية» الدوري الإنجليزي
9 أغسطس 2025 14:06

لندن (د ب أ)
قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، إنه من الأرجح ألا يشارك ألكسندر إيزاك، الذي يرغب في الرحيل عن الفريق، في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المهاجم السويدي الدولي البالغ من العمر 25 عاماً، لم يشارك في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع إسبانيول 2/2 أمس الجمعة في كأس سيلا، ولن يشارك مع الفريق كذلك في مباراته أمام أتلتيكو مدريد في وقت لاحق من اليوم السبت.
وكشف هاو أن المحادثات مع إيزاك، الذي رفض نيوكاسل عرضاً من ليفربول وصل إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، لا زالت قائمة، ولكنه لا يتوقع الوصول لحل قبل مباراة الفريق الافتتاحية. وقال هاو:«أريد أن يلعب إيزاك اليوم، أريده أن يتواجد في مران الغد. نرغب بشدة أن يكون اللاعب معنا. أود من أعماق قلبي أن يظل معنا». وأضاف: «ولكني لا أرى أن هذا سيتغير قبل مباراة أستون فيلا، في ظل الوضع الحالي الذي نحن فيه». وعندما سئل عما إذا كان بإمكان النادي ببساطة التمسك بموقفه ورفض بيع مهاجمه النجم، قال هاو: «لا أعتقد أن الأمر بهذه البساطة، وإلا لكنا قد فعلنا ذلك منذ وقت طويل. لا أعتقد أننا في وضع يسمح لنا بفعل ذلك حالياً». وأكد: «لا أريد الدخول في تفاصيل أكثر، لأنني لا أعتقد أن هذا مناسب. أعتقد أنني قلت ما يكفي».

