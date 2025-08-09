سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية

لندن (د ب أ)

يحظى فريق ليفربول بإعداد قوي قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه فريق كريستال بالاس غداً الأحد في مباراة الدرع الخيرية، التي وصفها الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول بأنها «تحد جيد» لفريقه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سلوت كان مشغولاً بتدعيم الفريق، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، من خلال إنفاق 300 مليون جنيه إسترليني.

وبعد فترة إعداد واجه فيها الفريق بريستون وستوك سيتي وميلان ويوكوهاما إف مارينوس وأتلتيك بلباو، ستكون المباراة التي تقام غداً الأحد في ويمبلي أول مباراة مع فريق من الدوري الممتاز، منذ أن تمكن بالاس من التعادل مع ليفربول 1/1 في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. وقال سلوت:«من الرائع أن تبدأ الموسم بفرصة الفوز بلقب. في العادة يجب أن تلعب العديد من المباريات قبل أن تفوز بلقب ما». وأضاف:«سواء كان الأمر يتعلق بكأس الرابطة أو كأس الاتحاد، أو الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، فعادة ما تحقق شيئاً في نهاية الموسم. أما الآن، فلدينا فرصة للفوز بشيء في بداية الموسم». وأردف:«لسوء الحظ، سنواجه فريق كريستال بالاس القوي جداً، والذي كان من الصعب علينا الفوز عليه، لأننا تعادلنا معه 1/1 في آخر مباراة من الموسم الماضي». وأكد:«أظهروا في النهائي الأخير، وحتى في مباراة الدور قبل النهائي، مدى صعوبة الفوز عليهم في مباراة فاصلة».

وخالف بالاس التوقعات وتغلب على مانشستر سيتي بهدف نظيف في نهائي كأس الاتحاد في مايو الماضي، وذلك بعد الفوز 3/ صفر على أستون فيلا في الدور قبل النهائي.

وقال سلوت عن كريستال بالاس: «إنه فريق يتميز بالهجمات المرتدة، وبتسديد الكرات الثابتة، وإرسال الكرات الطويلة إلى (جان فيليب) ماتيتا. كما أن لديهم المهارات الفردية لمهاجميهم القادرين على صناعة الفرص من لا شيء. إنهم فريق جيد جداً». وأضاف:«قدم بلباو وميلان ويوكوهاما منافسة قوية، وهذا ما سيفعله كريستال بالاس أيضاً، لأنهم حافظوا على فريقهم كما هو، ولذلك سيبدأون الموسم بقوة مرة أخرى».