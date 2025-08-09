يونايتد يضم مهاجم لايبزيج

مانشستر (رويترز)

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو قادماً من لايبزيج الألماني، بعقد يمتد حتى 2030.

وتبلغ قيمة الصفقة 76.5 مليون يورو (89 مليون دولار) بالإضافة إلى 8.5 مليون دولار مكافآت.

سجل سيسكو (22 عاماً)، الذي انضم إلى لايبزيج قادماً من سالزبورج النمساوي في 2023، 39 هدفاً في 87 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الألماني.

كما تعاقد مانشستر يونايتد، الذي احتل المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مع المهاجمين ماتيوس كونيا وبريان مبيومو من أجل الموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة على ملعبه أمام أرسنال في 17 أغسطس.