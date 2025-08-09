السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يونايتد يضم مهاجم لايبزيج

يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
9 أغسطس 2025 14:14

مانشستر (رويترز)
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو قادماً من لايبزيج الألماني، بعقد يمتد حتى 2030.
وتبلغ قيمة الصفقة 76.5 مليون يورو (89 مليون دولار) بالإضافة إلى 8.5 مليون دولار مكافآت.
سجل سيسكو (22 عاماً)، الذي انضم إلى لايبزيج قادماً من سالزبورج النمساوي في 2023، 39 هدفاً في 87 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الألماني.
كما تعاقد مانشستر يونايتد، الذي احتل المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مع المهاجمين ماتيوس كونيا وبريان مبيومو من أجل الموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة على ملعبه أمام أرسنال في 17 أغسطس.

أخبار ذات صلة
أسوأ قيمة مقابل السعر.. أفشل 10 مهاجمين في التاريخ الأوروبي الحديث
ليفربول ينذر المنافسين بإنفاق قياسي في الانتقالات الصيفية
مانشستر يونايتد
أرسنال
لايبزج
آخر الأخبار
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
الأخبار العالمية
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
اليوم 14:47
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
الأخبار العالمية
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
اليوم 14:43
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
الرياضة
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
اليوم 14:15
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
الرياضة
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
اليوم 14:14
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
الرياضة
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©