ثنائية «الذيبة» والتوقيت الأفضل في مهرجان العين دليل ثبات المستوى

علي معالي (أبوظبي)

فرضت «الذيبة» لمالكها علي سالم بن سندية المنصوري، نفسها بقوة على مهرجان العين 2025، للهجن، لسن الثنايا لمسافة 4 كلم، بثنائية مثيرة أكدت براعتها الكاملة حتى الآن في هذا السباق، من خلال تحقيق التوقيت الزمني الأفضل في المرحلتين التمهيديتين، الأولى بتاريخ 12 يوليو الماضي في الجولة التمهيدية الأولى بزمن قدره (6:14:40) دقيقة، وكان ذلك في الشوط الأول من السباق في ميدان الروضة بمدينة العين، وعادت في التمهيدية الثانية لتؤكد «الذيبة» مهاراتها وقدراتها العالية، في الحفاظ على الصدارة وبالتوقيت الزمني الأفضل وبزمن جديد لها أيضاً، وقدره (6:08:88) دقيقة، وهو توقيت أفضل من التمهيدي الأول، مما يؤكد أن «الذيبة» لم تحافظ على مستواها فقط، بل تألقت وتطورت بشكل يضعها في مكانة مرموقة قبل انطلاق التمهيدي الثالث في الشهر المقبل.

وكانت انطلاقة «الذيبة»، مميزة للغاية، وظلت لفترات طويلة دون مضايقة، مما جعلها تضع نفسها على قمة الشوط مبكراً، ومنحها ذلك الفرصة أيضاً لتسجيل زمن قياسي في التمهيدي الثاني، أفضل مما حققته في التمهيدي الأول.

وخلال هذا الشوط كانت المتعة قائمة منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية، وحلت في مركز الوصافة لهذا الشوط، «حربة» لمالكها حمد الدهيمي حمد العامري بزمن قدره (6:31:69) دقيقة، وفي المركز الثالث «شرتا» لمحمد سعيد خليفة الخييلي بزمن قدره (6:31:97) دقيقة، وفي المركز الرابع «الحرشا» لجمعة عتيق جمعة الرميثي بزمن قدره (6:32:02) دقيقة.

فيما جاء باقي الترتيب في الشوط، بحلول «حماية» لمحمد عبدالله عبدالله الشرياني في المركز الخامس بزمن قدره (6:34:24) دقيقة، وحل «زاخر» لسيف علي حمدان الشامسي سادساً بزمن قدره (6:35:03) دقيقة، تلاه «غرناطة» لسيف محمد عصيان المنصوري بزمن قدره (6:41:68) دقيقة، و«الصايلة» لمحمد عبدالله بالبادي الظاهري بزمن قدره (6:44:86) دقيقة، و«نوعية» لمنصور سيف علي دري المنصوري بزمن قدره (6:47:37) دقيقة، و«مسرة» لنفس المالك أيضاً بزمن قدره (6:49:05) دقيقة.