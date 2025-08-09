المنصوري ينضم إلى «أبوظبي لزوارق الفورمولا-1»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن انضمام المتسابق منصور المنصوري إلى فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا-1» السريعة، ليكون بذلك خليفة البطل المخضرم ثاني القمزي، الذي أعلن مؤخراً اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عاماً.

ويأتي اختيار المنصوري لتمثيل الفريق في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» بناء على ترشيحات الجهازين الإداري والفني في الفريق، الذين أجمعوا على إمكانياته العالية وأدائه المتميز خلال مشاركاته السابقة مع فريق أبوظبي في بطولات «الفورمولا-2»، إضافة إلى جاهزيته البدنية والفنية لخوض هذا التحدي العالمي.

ومن المقرر أن تكون أولى مشاركات المنصوري الرسمية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2025، والتي تقام في إندونيسيا، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً في مسيرته الرياضية، حاملاً تطلعات الفريق في الحفاظ على مكانته الرائدة في البطولة العالمية.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية ثقته الكاملة في المنصوري، مشيداً بروحه القتالية وطموحه العالي، ومؤكداً أن الفريق يواصل دعمه الكامل له ليحقق النتائج المرجوة ويواصل رفع علَم الدولة في المحافل الدولية.



