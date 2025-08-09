السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المنصوري ينضم إلى «أبوظبي لزوارق الفورمولا-1»

المنصوري ينضم إلى «أبوظبي لزوارق الفورمولا-1»
9 أغسطس 2025 15:40

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
«الحول» و«الزمول» يختتمان «التمهيدية الثانية» في مهرجان العين للهجن


أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن انضمام المتسابق منصور المنصوري إلى فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا-1» السريعة، ليكون بذلك خليفة البطل المخضرم ثاني القمزي، الذي أعلن مؤخراً اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عاماً.
ويأتي اختيار المنصوري لتمثيل الفريق في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» بناء على ترشيحات الجهازين الإداري والفني في الفريق، الذين أجمعوا على إمكانياته العالية وأدائه المتميز خلال مشاركاته السابقة مع فريق أبوظبي في بطولات «الفورمولا-2»، إضافة إلى جاهزيته البدنية والفنية لخوض هذا التحدي العالمي.
ومن المقرر أن تكون أولى مشاركات المنصوري الرسمية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2025، والتي تقام في إندونيسيا، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً في مسيرته الرياضية، حاملاً تطلعات الفريق في الحفاظ على مكانته الرائدة في البطولة العالمية.
وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية ثقته الكاملة في المنصوري، مشيداً بروحه القتالية وطموحه العالي، ومؤكداً أن الفريق يواصل دعمه الكامل له ليحقق النتائج المرجوة ويواصل رفع علَم الدولة في المحافل الدولية.


 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
زوارق أبوظبي
الزوارق السريعة
منصور المنصوري
ثاني القمزي
آخر الأخبار
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
الأخبار العالمية
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
اليوم 17:48
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
اليوم 17:40
جاكسون يرحل عن تشيلسي
الرياضة
جاكسون يرحل عن تشيلسي
اليوم 17:31
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
اليوم 17:30
سان جيرمان.. «صفقة أوكرانية»!
الرياضة
سان جيرمان.. «صفقة أوكرانية»!
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©