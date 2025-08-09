60 مدرباً في ورشة اليد

دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد كرة اليد ورشة عمل لمدربي الأندية لشرح آخر التعديلات على القانون الدولي الجديد للعبة، والذي بدأ تطبيقه في الأول من يوليو الماضي، بمقر مركز إعداد القادة بدبي، وذلك قبل انطلاقة الموسم الجديد للرجال والمراحل السنية.

حضر الورشة الدكتور نبيل عاشور، رئيس الاتحاد، والمحاضر الدولي صالح عاشور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وعاصم السعدني، الخبير الفني للاتحاد بالإضافة إلى 60 مشاركًا من المدربين والأجهزة الفنية بالأندية.

كما ينظم الاتحاد يوم الأحد ورشة عمل للحكام لشرح التعديلات الخاصة بالقانون الجديد، ومن المنتظر حضور جميع الحكام المسجلين في الاتحاد.

ورحب الدكتور نبيل عاشور بجميع الحضور قبل انطلاقة الورشة، مؤكداً أن اتحاد اليد حريص على اطلاع المدربين على آخر المستجدات الخاصة بالقانون الجديد قبل انطلاقة الموسم، وحتى لا يحدث سوء فهم عند تطبيق التعديلات، موجهاً الشكر إلى المحاضر الدولي صالح عاشور على جهوده في الورشة.

وأكد الدكتور نبيل عاشور، أن الاتحاد يسعى في الفترة المقبلة لتنظيم دورات دولية للمدربين، من أجل الحصول على رخص تدريبية دولية، مشيراً إلى أن أغلب المدربين في الأندية حصلوا على الرخصة «سي» و«بي»، وستكون هناك دورة ترقي للحصول على رخصة المستوى الأول «أيه»، وأن الاتحاد يعمل جاهداً على تطوير اللعبة ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل أيضاً على مستوى بقية عناصر اللعبة من مدربين وحكام.

وقدم المحاضر الدولي صالح عاشور شرحاً وافياً للتعديلات الأخيرة لقانون اللعبة، والتي تم تطبيقه من يوليو الماضي، بعد اعتماده من قبل الاتحاد الدولي، مؤكداً أن التعديلات الجديدة اختلفت عن تعديلات العام الماضي، وهناك 3 لجان في الاتحاد الدولي تعمل تطوير اللعبة، وهي لجنة المدربين ولجنة التطوير ولجنة الحكام، ويعمل عضواً في لجنتي التطوير والحكام.