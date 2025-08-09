السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سعيد البرطماني: «التشابه الفني» في مهرجان العين للهجن

سعيد البرطماني: «التشابه الفني» في مهرجان العين للهجن
9 أغسطس 2025 16:30

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
«الحول» و«الزمول» يختتمان «التمهيدية الثانية» في مهرجان العين للهجن


يرى سعيد البرطماني محلل سباقات الهجن، أن منافسات اليوم قبل الأخير من التمهيدي الثاني بميدان الروضة، من خلال منافسات «سن الثنايا»، ضمن مهرجان العين للهجن جاءت مثيرة في كل أحداثها، وكانت مسرحاً لمنافسة «خيرة الثنايا» للظفر بالناموس، والفوز بالمراكز الأولى.
قال البرطماني: «اللافت للنظر في السباق أن أسماءً انتزعت الفوز في التمهيدي الأول، وعادت لتكرار الإنجاز مرة أخرى في التمهيدي الثاني، مثل «الذيبة».
وأضاف: «الأداء الفني للشوطين الأول والثاني متشابه، من حيث انتشار الهجن على مسار المضمار، وتشكل خريطة الشوط باندفاع «الذيبة» على رأس الحربة، مع توسيع الفارق بينها وبين المنافسين بدرجة كبيرة».
وأضاف: شوط «الجعدان» جاء أداؤه مشابهاً لأداء «الذيبة» تماماً، والاختلاف فقط من حيث الأوامر والتعليمات باستخدام الراكب الآلي».
وقال: «المتعة قائمة منذ انطلاق السباق الأول حتى الأخير، وسط أجواء تفاعلية جميلة من الجميع، وحضور يؤكد أن السباق بالفعل أصبح محط الأنظار، وبمستوى متميز من الجهات كافة».

 

الإمارات
العين
الهجن
مهرجان العين للهجن
سعيد البرطماني
آخر الأخبار
قصف استهدف تتارستان في روسيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تهاجم محطة تخزين طائرات مسيرة في روسيا
اليوم 18:09
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
الأخبار العالمية
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
اليوم 17:48
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
اليوم 17:40
جاكسون يرحل عن تشيلسي
الرياضة
جاكسون يرحل عن تشيلسي
اليوم 17:31
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©