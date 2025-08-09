سعيد البرطماني: «التشابه الفني» في مهرجان العين للهجن



علي معالي (أبوظبي)



يرى سعيد البرطماني محلل سباقات الهجن، أن منافسات اليوم قبل الأخير من التمهيدي الثاني بميدان الروضة، من خلال منافسات «سن الثنايا»، ضمن مهرجان العين للهجن جاءت مثيرة في كل أحداثها، وكانت مسرحاً لمنافسة «خيرة الثنايا» للظفر بالناموس، والفوز بالمراكز الأولى.

قال البرطماني: «اللافت للنظر في السباق أن أسماءً انتزعت الفوز في التمهيدي الأول، وعادت لتكرار الإنجاز مرة أخرى في التمهيدي الثاني، مثل «الذيبة».

وأضاف: «الأداء الفني للشوطين الأول والثاني متشابه، من حيث انتشار الهجن على مسار المضمار، وتشكل خريطة الشوط باندفاع «الذيبة» على رأس الحربة، مع توسيع الفارق بينها وبين المنافسين بدرجة كبيرة».

وأضاف: شوط «الجعدان» جاء أداؤه مشابهاً لأداء «الذيبة» تماماً، والاختلاف فقط من حيث الأوامر والتعليمات باستخدام الراكب الآلي».

وقال: «المتعة قائمة منذ انطلاق السباق الأول حتى الأخير، وسط أجواء تفاعلية جميلة من الجميع، وحضور يؤكد أن السباق بالفعل أصبح محط الأنظار، وبمستوى متميز من الجهات كافة».