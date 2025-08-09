«الحول» و«الزمول» يختتمان «التمهيدية الثانية» في مهرجان العين للهجن



علي معالي (أبوظبي)



يسدل الستار يوم الأحد على الجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين للهجن، بمنافسات الحول والزمول على ميدان الروضة بالعين، ويجمع نخبة المطايا وأمهر المضمرين، لمسافة 4 كم، تمنح الفئة طابعاً خاصاً، وهي تحتاج إلى انطلاقة متزنة وإيقاع ثابت، مع قدرة على الحسم في اللحظات الأخيرة.

وتبشر تحضيرات الميدان بأشواط قوية وأداء يليق بحجم الحدث، وسط أجواء يتوقع أن تمتلئ بالندية والحماس.

وشهدت الجولة التمهيدية الأولى تألقاً كبيراً وحضوراً لافتاً، وسجلت «لواظي» التوقيت الأفضل وصدارة الشوط التاسع بزمن 6:26:38 دقيقة، وينتظر أن نشاهد أجواءً مثيرة في ختام الجولة التمهيدية الثانية في ظل الترتيب الرائع والمثالي في ميدان الروضة.

وتقام الجولة التمهيدية الثالثة من 12 إلى 21 سبتمبر المقبل، على أن تقام النهائيات من 4 إلى 9 أكتوبر 2025.