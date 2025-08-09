السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مواجهات قوية للفرق العربية في «الكونفيدرالية»

مواجهات قوية للفرق العربية في «الكونفيدرالية»
9 أغسطس 2025 16:08

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تعرف على قرعة العرب في دوري أبطال أفريقيا!
3 وديات في القاهرة تجهز «الحمرية» للموسم الجديد


أسفرت قرعة النسخة الجديدة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، عن مواجهات قوية للفرق العربية المشاركة بالبطولة.
ويلتقي الزمالك المصري في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات، مع الفائز من مواجهة الدور التمهيدي الأول، التي تجمع بين الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي.
وأسفرت القرعة التي أقيمت، في العاصمة التنزانية دار السلام، عن مواجهة المصري البورسعيدي، في الدور المؤهل لدور المجموعات، مع الفائز من مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي مع المتأهل للبطولة من الجولة الحاسمة للدوري الليبي، التي تقام حالياً في إيطاليا.
ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع المتأهل من مواجهة بانتال السيراليوني وحافيا الغيني، ويلتقي اتحاد الجزائر مع المتأهل من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي وأمادو ديالو الإيفواري.
أما الوداد المغربي، فسوف يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مباراة أشانتي كوتوكو الغاني وكوارا يونايتد النيجيري.
ويلتقي أولمبيك أسفي المغربي، الذي سيلعب في الدور التمهيدي الأول، مع نجيليك من النيجر، على أن يلتقي الفائز منهما في الدور المؤهل لدور المجموعات، مع الفائز من مباراة الملعب التونسي وأسنيم الموريتاني، ويلتقي النجم الساحلي التونسي مع الأهلي مدني السوداني، في الدور التمهيدي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة أن أي سي الأوغندي ونيروبي يونايتد الكيني.
وتبدأ مباريات الدور التمهيدي الأول الذي يلعب بمباراتين ذهابا وإيابا في عطلات نهاية الأسبوع من 19 إلى 21 سبتمبر المقبل، ومن 26 إلى 28 من ذات الشهر.
ويتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تلعب مباريات الإياب من 24 إلى 26 من ذات الشهر.
ويشارك في النسخة الجديدة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية 58 فريقاً، وكان «الكاف» أعفى 6 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول، وذلك استناداً إلى التصنيف القاري، وهم الزمالك والمصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الوداد المغربي، واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين، وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

القاهرة
الاتحاد الأفريقي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك
نادي شباب بلوزداد
الوداد البيضاوي
آخر الأخبار
قصف استهدف تتارستان في روسيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تهاجم محطة تخزين طائرات مسيرة في روسيا
اليوم 18:09
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
الأخبار العالمية
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
اليوم 17:48
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
اليوم 17:40
جاكسون يرحل عن تشيلسي
الرياضة
جاكسون يرحل عن تشيلسي
اليوم 17:31
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©