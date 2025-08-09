مواجهات قوية للفرق العربية في «الكونفيدرالية»



القاهرة (د ب أ)



أسفرت قرعة النسخة الجديدة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، عن مواجهات قوية للفرق العربية المشاركة بالبطولة.

ويلتقي الزمالك المصري في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات، مع الفائز من مواجهة الدور التمهيدي الأول، التي تجمع بين الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي.

وأسفرت القرعة التي أقيمت، في العاصمة التنزانية دار السلام، عن مواجهة المصري البورسعيدي، في الدور المؤهل لدور المجموعات، مع الفائز من مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي مع المتأهل للبطولة من الجولة الحاسمة للدوري الليبي، التي تقام حالياً في إيطاليا.

ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع المتأهل من مواجهة بانتال السيراليوني وحافيا الغيني، ويلتقي اتحاد الجزائر مع المتأهل من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي وأمادو ديالو الإيفواري.

أما الوداد المغربي، فسوف يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مباراة أشانتي كوتوكو الغاني وكوارا يونايتد النيجيري.

ويلتقي أولمبيك أسفي المغربي، الذي سيلعب في الدور التمهيدي الأول، مع نجيليك من النيجر، على أن يلتقي الفائز منهما في الدور المؤهل لدور المجموعات، مع الفائز من مباراة الملعب التونسي وأسنيم الموريتاني، ويلتقي النجم الساحلي التونسي مع الأهلي مدني السوداني، في الدور التمهيدي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة أن أي سي الأوغندي ونيروبي يونايتد الكيني.

وتبدأ مباريات الدور التمهيدي الأول الذي يلعب بمباراتين ذهابا وإيابا في عطلات نهاية الأسبوع من 19 إلى 21 سبتمبر المقبل، ومن 26 إلى 28 من ذات الشهر.

ويتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تلعب مباريات الإياب من 24 إلى 26 من ذات الشهر.

ويشارك في النسخة الجديدة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية 58 فريقاً، وكان «الكاف» أعفى 6 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول، وذلك استناداً إلى التصنيف القاري، وهم الزمالك والمصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الوداد المغربي، واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين، وستيلينبوش الجنوب أفريقي.