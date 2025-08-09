ديل تورو يغازل لقب طواف بورغوس وأوليفيرا يسطع في «الرابعة»

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم البرتغالي روي أوليفيرا دراج فريق الإمارات - XRG عرضاً قوياً في اليوم قبل الأخير من طواف بورغوس، توّجه باعتلاء منصة التتويج في المركز الثالث، بعد صراع محتدم في المرحلة الرابعة.

وشهد المسار الجبلي، الممتد على مسافة 162.7 كيلومتراً من دونا سانتوس إلى ريغوميل دي لا سييرا، تقدّم الإيطالي المخضرم داميانو كاروسو (البحرين-فيكتوريوس) هجوماً حاسماً على الطريق الصاعد «ألتو ديل كارغاديرو» ليحسم المرحلة بفوز منفرد. وعبر أوليفيرا خط النهاية في سباق رباعي على المنصة، خلف مواطنه روي كوستا (إي أف إديوكيشن-إيزي بوست) الذي جاء ثانياً، ليحقق نتيجة لافتة تعكس جاهزيته العالية.

وقال أوليفيرا عقب السباق: «بدأت المرحلة بإيقاع قوي للغاية، مع نهج هجومي منذ الكيلومترات الأولى. بعد فترة طويلة من الهجوم، تمكنت من الانضمام إلى المجموعة الأمامية التي كانت شديدة القوة. كنت أعلم أن كاروسو سيكون أحد أبرز المتسلقين اليوم، وقد استحق الفوز بجدارة. هذه النتيجة تمنحني ثقة كبيرة للنصف الثاني من الموسم. كان اليوم من أكثر أيامي حماساً، وغداً سنبذل كل ما في وسعنا لدعم ديل تورو في سعيه لحصد لقب الترتيب العام».

في الوقت ذاته، واصل الفرنسي ليو بيسيو (ديكاتلون-AG2R) التمسك بقميص الصدارة بفارق طفيف، متقدماً بـ 26 ثانية فقط على كل من إسحاق ديل تورو ولورينزو فورتوناتو (XDS -أستانا)، بينما يتأخر جوليو بيليزاري (ريد بُل بورا هانسجروه) بفارق 22 ثانية، قبل الجولة الجبلية الحاسمة غداً في «لاغوناس دي نيلا». ثبات ديل تورو وأداؤه المتزن منذ انطلاق السباق يبقيانه في قلب المنافسة، ممهداً لصراع ناري في المرحلة الأخيرة التي تمتد لمسافة 138 كيلومتراً، تتضمن أكثر من 2700 متر من الطرق الصاعدة، وصعوداً نهائياً قاسياً بمتوسط انحدار يتجاوز 9%، ليقترب طواف بورغوس من لحظة الحسم.