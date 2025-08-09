«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»



أبوظبي (الاتحاد)



يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث فئة اليخوت في منافسات بطولة آسيا 2026 والمقررة في تايلاند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

يبدأ المنتخب الوطني بداية من الأحد معسكراً خارجياً في سويسرا، ضمن التحضيرات المكثفة للمشاركة في البطولة الآسيوية للمرة الأولى، إذ يستمر المعسكر حتى 20 من أغسطس الجاري.

وأعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث عن قائمة المنتخب الوطني التي تخوض المعسكر، وضمت 10 لاعبين بقيادة اللاعب الأولمبي عادل خالد.

وقال محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إن المشاركة تُعد لحظة تاريخية، إذ تمثل أول مشاركة في تاريخ الإمارات ضمن منافسات دوري SSL.

وأكد العبيدلي أن الاتحاد يسعى لإعداد فريق قوي، قادر على المنافسة في بطولة آسيا 2026، والتأهل إلى كأس العالم، مع التركيز على بناء جيل من البحارة المواطنين يملكون المهارة، والخبرة، والروح التنافسية العالية.