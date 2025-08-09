«الحراس» يتصدرون مشهد «انتقالات المواطنين» في «الميركاتو الصيفي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



فرض «الحارس المواطن» نفسه أحد أبرز العناوين في سوق انتقالات اللاعبين المواطنين، خلال فترة «الميركاتو الصيفي» لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026، في 16 أغسطس الجاري، حيث تنطلق الجولة الأولى بلقاءات مثيرة أبرزها شباب الأهلي أمام الظفرة، ودبا مع الشارقة، والعين أمام البطائح، واتحاد كلباء في مواجهة النصر، على أن تُستكمل الجولة في اليوم التالي بلقاءات عجمان مع الوحدة، خورفكان مع الجزيرة، والوصل أمام بني ياس.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية توقيع 8 صفقات بارزة لحراس مرمى مواطنين، في مقدمتها تعاقد شباب الأهلي مع راشد سالم ناصر من الفجيرة، فيما عزز دبا صفوفه بـ«الثنائي» عبدالله سالم ناصر من الوصل، وعيسى الهوتي من كلباء، إلى جانب تجديد عقد الحارس «المخضرم» محمد سالم الرويحي.

وواصل خورفكان صفقاته بالتعاقد مع الحارس راشد علي، صاحب الخبرة الكبيرة، قادماً من الوحدة، بعد أن سبق له تمثيل الوصل والمنتخب، كما ضم البطائح «الثنائي» عبدالرحمن العامري، القادم من الجزيرة في صفقة انتقال حر، بعد تجربة إعارة مع النصر، وحمود حويج الذي تنقل بين أندية عدة، منها خورفكان والعربي ودبا، وكان قد نشأ في الشارقة.

من جانبه، أكمل بني ياس التعاقد مع عادل فدعق، حارس دبا الحصن سابقاً، بعقد يمتد لموسمين، ليضيف عنصراً خبيراً إلى قائمته، حيث سبق لفدعق تمثيل أندية كبيرة مثل شباب الأهلي والجزيرة والنصر، في المقابل، خطف النصر الأضواء بضم الحارس الشاب عدلي محمد «20 عاماً»، قادماً من ساوثهامبتون الإنجليزي، بعد بروزه في الموسم الماضي مع «يونايتد» بدوري الدرجة الأولى، وهو أحد أبرز حراس منتخبنا الأولمبي.

ورغم الحراك النشط للحراس، فإن «ميركاتو اللاعبين المواطنين» شهد إحجاماً من بعض الأندية الكبرى مثل العين، الوصل، الجزيرة، والشارقة، فيما اكتفى شباب الأهلي بصفقة واحدة بالتعاقد مع راشد سالم، والوحدة بضم كايو كانيدو من الوصل.

في المقابل، تحرك دبا بقوة بإبرام 14 صفقة مواطنين استعداداً لموسم العودة إلى «دوري المحترفين»، بينما عزّز النصر صفوفه بسبعة تعاقدات دفعة واحدة، ضمت كوكبة من الأسماء مثل سالم سلطان، محمد عبدالباسط، زايد الزعابي، عبدالله إدريس، وعدلي محمد، إلى جانب «الثنائي» سالمون سوسو وجوناتاس.

وشملت أبرز تعاقدات الموسم من المواطنين أيضاً أحمد برمان المنتقل إلى خورفكان من العين، بجانب زميليه السابقين أحمد جشك ويوسف العامري المنتقلين أيضاً لخورفكان من النصر، وضم كلباء لاعب الوسط الدولي علي سالمين من الوصل، فيما دعم الظفرة صفوفه بـ«الثلاثي» عبدالله الكربي، زايد العامري، وعبدالله فدعق.

أما بني ياس خطف الأضواء بضم «الثنائي» المتميز خلفان مبارك وأحمد فوزي من الجزيرة، بالإضافة إلى استعادة جهود المدافع خالد العطاس من العين، كما انتقل كايو كانيدو من الوصل إلى الوحدة، وسيكو بابا من العين إلى اتحاد كلباء، ليكمل بذلك مشهد «ميركاتو المواطنين» الذي يستمر في تسجيل تحركات مؤثرة مع اقتراب ضربة بداية الموسم الجديد.

أبرز انتقالات الحراس

راشد سالم، شباب الأهلي من الفجيرة

عبدالله سالم، دبا من الوصل

عيسى الهوتي، دبا من كلباء

راشد علي، خورفكان من الوحدة

عادل فدعق، بني ياس من دبا الحصن

عبدالرحمن العامري، البطائح «انتقال حر» من الجزيرة

حمود حويج، البطائح من دبا

عدلي محمد، النصر من ساوثهامبتون