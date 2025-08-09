السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
سان جيرمان.. «صفقة أوكرانية»!

سان جيرمان.. «صفقة أوكرانية»!
9 أغسطس 2025 17:28

 
باريس (أ ف ب)

توصل باريس سان جيرمان الفرنسي وبورنموث الإنجليزي إلى اتفاق لانتقال مدافع الأخير الأوكراني إيليا زابارني إلى صفوف بطل أوروبا، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.
وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 63 مليون يورو (73 مليون دولار) من دون المكافآت، وقد سُمح للاعب بالسفر إلى العاصمة باريس.
وأضافت أن ابن الثانية والعشرين سينال راتباً سنوياً صافياً يبلغ 4.5 ملايين يورو مع الفريق.
وفي ما يُتوقع أن يوقع اللاعب عقداً لخمسة أعوام، كان مطارداً في الآونة الأخيرة من توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين.
وخلد قلب الدفاع إلى الراحة فترة كافية هذا الصيف، خلافاً للاعبي سان جيرمان العائدين إلى التمارين في 6 أغسطس الجاري، قد يشارك في المباريات الأولى للفريق الذي أحرز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بداية من مواجهة الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام في 13 الجاري، ثم افتتاح الدوري المحلي ضد نانت في 17 منه.
وحمل زابارني (1.89 م و49 مباراة دولية) ألوان بورنموث منذ 2023 عندما انتقل من دينامو كييف الذي استهل مشواره الاحترافي في صفوفه.

باريس سان جيرمان
بورنموث
أوكرانيا
توتنهام
نيوكاسل
دوري أبطال أوروبا
السوبر الأوروبي
