جاكسون يرحل عن تشيلسي

جاكسون يرحل عن تشيلسي
9 أغسطس 2025 17:31

 
لند (أ ف ب)

يبدو أن المهاجم الدولي الإيفواري نيكولاس جاكسون في طريقه للرحيل عن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لما أفادت به تقارير صحفية.
ولم يشارك اللاعب البالغ 24 عاماً في المواجهة الودية الأخيرة لبطل مسابقة «كونفرنس ليج»، أمام باير ليفركوزن الألماني والتي حسمها 2-0، ما يعزز من فرضية رحيله بالاتفاق مع إدارة النادي، لاسيّما أنها تعاقدت مع المهاجمين البرازيلي جواو بيدرو قادماً من برايتون وليام ديلاب من إيبسويتش تاون.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللاعب تدرّب بشكل منفرد الجمعة، مشيرة إلى أن نيوكاسل مهتم بالحصول على خدماته مع اقتراب رحيل السويدي ألكسندر أيزاك، إلى جانب تفضيل هدفها الأول في فترة الانتقالات الحالية، الدولي السلوفيني بنيامين شيشكو، الالتحاق بمانشستر يونايتد.
كما ربطت تقارير صحفية أخرى جاكسون بأستون فيلا الذي يقوده المدرب الإسباني أوناي إيمري، ذلك أن الثنائي عملا سوياً أثناء فترة تواجدهما مع فياريال الإسباني، إضافة إلى أندية يوفنتوس وميلان الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني.
ويأمل فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في بيع اللاعب مقابل مبلغ لا يقل عن ضعف ما دفعه لقاء التعاقد معه من فياريال (43 مليون دولار)، وفي حال لم ترتق العروض إلى طلبات تشيلسي سيُعمل على إعادة دمجه بالفريق.
وأحرز جاكسون 30 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة مع بطل إنجلترا ست مرات في 81 مباراة دافع خلالها عن ألوانه في كافة المسابقات، علماً أنه جدد عقده في سبتمبر 2024 حتى العام 2033.

