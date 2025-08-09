بلان يضبط «الساعة البيولوجية» لاتحاد جدة قبل «السوبر السعودي»



الرياض (د ب أ)



كثف اتحاد جدة استعداداته لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، وذلك بإجراء حصص تدريبية إضافية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق، قرر إجراء ثلاث حصص تدريبية أيام 16 و17 و18 أغسطس الجاري في هونج كونج، وذلك استعداداً للمباراة التي ستقام 19 من الشهر ذاته.

وأضافت أن بلان فضل إجراء حصص تدريبية إضافية بدلاً من خوض مباراة تجريبية، وذلك نظراً لضيق الوقت، كما أنه يرغب في ضبط الساعة البيولوجية للاعبين من خلال الوصول مبكراً إلى هونج كونج قبل المباراة المرتقبة.

وكان المدرب الفرنسي منح لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام، وذلك بعد ختام المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا والبرتغال، على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

وفي استعداده للموسم الجديد، خاض بطل الدوري السعودي الموسم الماضي خمس مباريات ودية، حيث خسر في الأولى أمام فنربخشة التركي صفر- 4، ثم خسر أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي 1-3 وأمام فولهام الإنجليزي 2-4 وأمام بورتيمونينسي البرتغالي 1-2، قبل أن يحقق فوزه الوحيد على يونيا ليريا البرتغالي 5-1.