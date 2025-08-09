السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
وستهام يتعاقد مع هيرمانسن

وستهام يتعاقد مع هيرمانسن
9 أغسطس 2025 18:38

 
لندن (د ب أ)

أعلن وستهام يونايتد الإنجليزي تعاقده مع حارس المرمى الدنماركي مادس هيرمانسن من صفوف ليستر سيتي، من دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 18 مليون إسترليني (20 مليون و900 ألف دولار).
وانضم الحارس الدنماركي إلى وستهام بعقد يمتد لخمسة أعوام، وسيتعاون مجدداً مع كاسبر أنكيرجرين مدرب الحراس المرمى، الذي عمل معه في ناديه السابق بروندبي. وقال هيرمانسن: «سمعت الكثير من الأمور الرائعة عن النادي، واجهت وستهام مرتين الموسم الماضي، وكان الظهور في ملعب لندن تجربة رائعة، إنه ملعب مذهل بجماهيره الصاخبة والمتحمسة، إنه ما يحلم به أي لاعب كرة قدم، وأتطلع بشغف للعب أمام أكثر من 62 ألف مشجع لاعباً في صفوف وستهام». ولم يشارك هيرمانسن بعد مع منتخب الدنمارك الأول، لكنه تواجد في قائمة بلاده في يورو 2024، علماً بأنه شارك في 72 مباراة مع ليستر سيتي بعد انضمامه من بروندبي عام 2023.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
ليستر سيتي
