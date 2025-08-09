السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة «خائف» من «انتكاسة» ليفاندوفسكي!

برشلونة «خائف» من «انتكاسة» ليفاندوفسكي!
9 أغسطس 2025 18:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يغيب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن كأس خوان جامبر، التي يشارك فيها برشلونة ضد كومو الأحد، بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ اليسرى، كما أعلن النادي.
ويعاني هداف برشلونة من آلام عضلية، ولم يحدد الجهاز الطبي لبرشلونة حتى الآن المدة الدقيقة لغيابه، ما يوجد حالة من عدم اليقين بشأن توافره في بداية الموسم رسمياً، وفي غياب ليفاندوفسكي، يملك المدرب هانزي فليك خيارين رئيسيين لشغل مركز المهاجم الصريح؛ فيران توريس، والنجم الجديد الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي قد يخوض مباراته الأولى مع الفريق في كامب نو.
وأفادت صحيفة «آس» الإسبانية أن ليفاندوفسكي ربما يغيب عن المباريات الثلاث الأولى من الموسم المقبل، بل يغيب عن الملاعب لأسابيع عدة، وبحسب الصحيفة، فإن إصابة اللاعب «37 عاماً» ليست خطيرة نسبياً، لكن الفريق يتوخى الحذر، حيث واجه البولندي مثل هذه الانتكاسات بسبب الإصابات في الماضي.
بينما ذكر موقع Weszło الرياضي البولندي، أنه إذا أبقت إصابات ليفاندوفسكي على الهامش حتى سبتمبر، فهناك خطر من أن يغيب عن مباراة تصفيات كأس العالم القادمة بين بولندا وهولندا في 4 سبتمبر المقبل.
وعانى ليفاندوفسكي من إصابة في هذه المنطقة لأول مرة في أبريل، ما أجبره على الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا ومباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، وشارك البولندي في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب في سان سيرو، ولم يُشارك في الكلاسيكو الحاسم ضد ريال مدريد بعدها 11 يوماً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
روبرت ليفاندوفسكي
