السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مانشستر يونايتد يكسب فيورنتينا بـ«الترجيحية»

مانشستر يونايتد يكسب فيورنتينا بـ«الترجيحية»
9 أغسطس 2025 18:46

 
لندن (د ب أ)

فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه فيورنتينا الإيطالي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة الودية التي جمعت بينهما السبت بالتعادل بهدف لمثله.
وتقدم سيمون سوم بهدف لفيورنتينا في الدقيقة الثامنة، لكن مانشستر يونايتد أدرك التعادل بهدف عكسي سجله لاعب فيورنتينا روبن جوسينس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25.
وحسم مانشستر يونايتد الفوز بعد تصدي حارسه ألتاي بايندير لركلة الجزاء الأخيرة لفيورنتينا، والتي سددها البديل فابيانو باريزي، قبل أن يسجل كوبي ماينو ركلة الجزاء الحاسمة للفريق الإنجليزي.
ويستهل مانشستر مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بملاقاة ضيفه أرسنال يوم الأحد المقبل، فيما يفتتح فيورنتينا مشواره في الدوري الإيطالي بملاقاة مضيفه كالياري 24 أغسطس الجاري. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
فيورنتينا
