ريال مدريد يحسم «الرقم الأسطوري»

معتز الشامي (أبوظبي)



حُسم مصير القميص الأسطوري رقم 9 في الفريق الأول لريال مدريد، حيث يرتديه البرازيلي الشاب إندريك هذا الموسم، بينما يرتدي خريج الأكاديمية جونزالو جارسيا الرقم 16، الذي كان يرتديه إندريك سابقاً، وتم تأكيد هذا القرار بعد تجديد عقد جونزالو حتى يونيو 2030 والتحديث الرسمي على موقع النادي.

ومع وصول كيليان مبابي إلى النادي واختياره ارتداء الرقم «10»، أصبح الرقم التاريخي 9 متاحاً، مع وجود لاعبين يتنافسان عليه، إندريك، الذي ارتدى الرقم 16 خلال موسمه الأول، و جونزالو جارسيا، الذي أثار الإعجاب سواء في كاستيا أو مع الفريق الأول.

وانضم البرازيلي إلى ريال مدريد قادماً من بالميراس في ديسمبر ،2022 وهو في السادسة عشرة من عمره، وتم تصعيده إلى الفريق الأول قبل عام، وفي موسمه الأول، لعب 847 دقيقة في 37 مباراة، وسجل 7 أهداف؛ 5 منها في 6 مباريات فقط بكأس الملك، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

وفي هذه الأثناء، انضم جونزالو جارسيا، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى صفوف الشباب في النادي منذ أن كان في العاشرة من عمره، وبرز أحد ألمع المواهب الواعدة في النادي، وسجل 25 هدفاً مع فريق كاستيا، ليصبح هداف الدوري الإسباني، وكاد أن يُعادل الرقم القياسي التاريخي الذي سجله ماريانو برصيد 27 هدفاً في موسم 2015-2016.

كما أسهم في فوز فريق الشباب «أ» بالثلاثية في موسم 2022-2023، وكأس ملك إسبانيا للشباب في موسم 2021-2022، وشارك جونزالو للمرة الأولى مع الفريق الأول، في مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني ضد قادش في نوفمبر 2023، وسجل هدفه الرسمي الأول في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 ضد ليجانيس، وهو هدف حاسم ضمن لريال مدريد التأهل إلى نصف النهائي.

ولاحقا، استدعاه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الجديد، للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث شارك أساسياً في 6 مباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفاً، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي للبطولة.

وبفضل هذه العروض وتمديد عقده مؤخراً حتى عام 2030، فإن اختيار الرقم «16» لجونزالو يمثل اندماجه القوي في الفريق الأول، بينما يتقدم إندريك، الذي يرتدي الرقم «9»، مرجعاً هجومياً جديداً لريال مدريد.

وبهذا انتهى الجدل حول رقم القميص، ويضع النادي ثقته في المهاجمين الشابين اللذين من المتوقع أن يقدمان الكثير لجماهير الفريق الأبيض في المواسم المقبلة.