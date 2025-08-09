السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

برشلونة يتلقى «صدمة قوية».. ليفاندوفسكي يغيب 3 أسابيع!

9 أغسطس 2025 19:19

برشلونة (د ب أ)

تلقى نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم صدمة قوية، بعد تأكد غياب هدافه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي لبعض الوقت بسبب الإصابة في الفخذ الأيسر.
وخرج ليفاندوفسكي من قائمة النادي الكاتالوني لمواجهة كومو الإيطالي في كأس جامبر الأحد، كما تحوم الشكوك حول مشاركته أمام ريال مايوركا الأسبوع المقبل في افتتاح الدوري الإسباني.
ومن جانبها أشارت صحيفة «آس» إلى أن المهاجم البالغ 36 عاماً، قد يمتد لثلاثة أسابيع، الأمر الذي قد يحرمه من مواجهة مايوركا وليفانتي ورايو فايكانو، وقد يسجل ظهوره الأول في منتصف سبتمبر، بعد فترة التوقف الدولي حينما يلتقي برشلونة مع فالنسيا.
وأوضح برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: «عانى لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي من مشكلة في أوتار فخذه الأيسر، المهاجم غير متاح لمباراة الأحد».
وأحرز ليفاندوفسكي 42 هدفاً في 52 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر)، علماً بأنه جاء في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفاً، بفارق 4 أهداف خلف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد. يشار إلى أن اللاعب البولندي الدولي، يبدأ موسمه الرابع مع برشلونة. 

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفانوفيسكي
