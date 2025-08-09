السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مانشستر يونايتد يحتفل بسيسكو ويُكرم دي خيا

مانشستر يونايتد يحتفل بسيسكو ويُكرم دي خيا
9 أغسطس 2025 19:36

 
لندن (د ب أ)

احتفل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع المهاجم السلوفيني الدولي بينيامين سيسكو إلى صفوفه، كما كرم حارسه السابق، الإسباني ديفيد دي خيا، قبل أن ينهي فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم سلسلة من المباريات الودية من دون هزيمة، بعد التعادل مع فيورنتينا الإيطالي 1-1 والفوز عليه بضربات الترجيح.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المباراة الودية الأخيرة للفريق التي أقيمت السبت قبل انطلاق الدوري الإنجليزي، جاءت لتكون بمثابة فرصة للجماهير لتكريم واحد من أفضل اللاعبين السابقين، وكذلك الترحيب بلاعب يأملون في أن يصبح نجما للفريق.
وأعلن مانشستر يونايتد، عن انضمام سيسكو قادماً من لايبزج في صفقة وصلت قيمتها إلى 7. 73 مليون جنيه إسترليني، وبعد ساعتين فقط من ذلك تلقى ترحيباً كبيراً من الجماهير في ملعب «أولد ترافورد».
والتقط المهاجم الجديد صوراً مع زملائه المنضمين حديثاً للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم البرازيلي ماتيوس كونيا والمدافع الباراجواياني دييجو ليون والجناح الكاميروني بريان مبويمو، وذلك قبل أن تتجه الأنظار إلى دي خيا، سابع أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق عبر تاريخه.
ولعب دي خيا 545 مباراة لمانشستر يونايتد وظهر اسمه في ملعب «أولد ترافورد» بعدما قام البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد الفريق، بتقديم اللاعب حيث عاد حارس فيورنتينا الحالي لملعب «أولد ترافورد» للمرة الأولى منذ مغادرته في عام 2023.
وتواجد 103ر65 متفرجين في المباراة الأخيرة قبل مواجهة أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حيث يأمل أموريم في تقديم بداية أقوى من تلك التي جاءت أمام الفريق الإيطالي ودياً.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أرسنال
روبن أموريم
فيورنتينا
