160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»



الفجيرة (وام)



انطلقت بطولة آسيا السادسة لليوجا أساتا الإمارات 2025 في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

يشارك في البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع والاتحاد الآسيوي لرياضة اليوجاسانا ولجنة اليوجا الإماراتية 160 متسابقاً من 16 دولة حول العالم وتستمر حتى 10 أغسطس الجاري.

تتضمن البطولة عدداً من الفعاليات المصاحبة مثل حفل توزيع جوائز التميز الآسيوي في اليوجا، وتكريم 6 أسماء بارزة من مختلف أنحاء آسيا، لنيل هذا التكريم الرفيع تقديراً لجهودهم في نشر اليوجا داخل الدولة والتأثير على حياة الأفراد والإسهام في تعزيز الصحة، إضافة إلى تكريم عدد من المؤسسات والأفراد ممن أسهموا في تطوير اليوجا ونشر السلام والحفاظ على التراث الثقافي حول العالم.

وقال سعيد العاجل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن تنظيم البطولات الرياضية الإقليمية والدولية يعكس اهتمام قيادة دولة الإمارات بتطوير قطاع الرياضة عامة، وتأتي هذه البطولة مواكبة لرؤية الدولة وتوجهاتها في دعم قطاع الرياضات النوعية ومسيرة رياضة اليوجاسانا خاصة ونشرها في المنطقة وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين شعوب آسيا.

حضر انطلاق البطولة محمد الظهوري، وشيخة الكعبي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وسالم القصير رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع، ونوف المزروعي، رئيس الاتحاد الآسيوي لليوجا إستا.

