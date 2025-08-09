السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»

160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
9 أغسطس 2025 20:15

 
الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات على غزة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»


انطلقت بطولة آسيا السادسة لليوجا أساتا الإمارات 2025 في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.
يشارك في البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع والاتحاد الآسيوي لرياضة اليوجاسانا ولجنة اليوجا الإماراتية 160 متسابقاً من 16 دولة حول العالم وتستمر حتى 10 أغسطس الجاري.
تتضمن البطولة عدداً من الفعاليات المصاحبة مثل حفل توزيع جوائز التميز الآسيوي في اليوجا، وتكريم 6 أسماء بارزة من مختلف أنحاء آسيا، لنيل هذا التكريم الرفيع تقديراً لجهودهم في نشر اليوجا داخل الدولة والتأثير على حياة الأفراد والإسهام في تعزيز الصحة، إضافة إلى تكريم عدد من المؤسسات والأفراد ممن أسهموا في تطوير اليوجا ونشر السلام والحفاظ على التراث الثقافي حول العالم.
وقال سعيد العاجل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن تنظيم البطولات الرياضية الإقليمية والدولية يعكس اهتمام قيادة دولة الإمارات بتطوير قطاع الرياضة عامة، وتأتي هذه البطولة مواكبة لرؤية الدولة وتوجهاتها في دعم قطاع الرياضات النوعية ومسيرة رياضة اليوجاسانا خاصة ونشرها في المنطقة وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين شعوب آسيا.
حضر انطلاق البطولة محمد الظهوري، وشيخة الكعبي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وسالم القصير رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع، ونوف المزروعي، رئيس الاتحاد الآسيوي لليوجا إستا.
 

الإمارات
الفجيرة
اليوجا
مجمع زايد الرياضي
محمد الشرقي
آخر الأخبار
لحظة هبوط الكبسولة التي تقل رواد الفضاء
الترفيه
رواد فضاء يعودون إلى الأرض
اليوم 20:48
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
الرياضة
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
اليوم 20:45
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
الرياضة
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
اليوم 20:15
رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يتصافحان بحضور ترامب
الأخبار العالمية
دبلوماسي: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من اتفاق سلام نهائي
اليوم 19:50
مانشستر يونايتد يحتفل بسيسكو ويُكرم دي خيا
الرياضة
مانشستر يونايتد يحتفل بسيسكو ويُكرم دي خيا
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©