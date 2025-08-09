مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!



لندن (د ب أ)



أنفق نادي مانشستر يونايتد حوالي 240 مليون يورو لتعزيز هجومه تمهيداً للعودة لدائرة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد مانشستر مع البرازيلي ماثيوس كونيا، والكاميروني بريان مبيومو، والسلوفيني بنجامين سيسكو مقابل 240 مليون يورو.

وسجل الثلاثي 58 هدفاً فيما بينهم في الموسم الماضي في الوقت الذي أحرز فيه مانشستر يونايتد 40 هدفاً على مدار الموسم كله.

وأنهى مانشستر الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس عشر، بعد فوزه 11 مرة فقط في 38 مباراة، وتعاقد الفريق مع المدرب البرتغالي روبن أموريم في نوفمبر، لكن بعد ذلك بشهرين اعترف أموريم بأنه «ربما كان مسؤولاً عن «أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد».

ولم تنجح الصفقات التي أبرمها مانشستر الصيف الماضي في انتشاله من كبوته حيث سجل، راسموس هويلوند المنضم للفريق مقابل 80 مليون يورو أربعة أهداف فقط في 32 مباراة، فيما أحرز جوشوا زيركزي المنضم للفريق مقابل 40 مليون يورو، ثلاثة أهداف فقط.

وبهدف تعزيز خط الهجوم، لجأ مانشستر لدفع قيمة الشرط الجزائي لمهاجم ولفرهامبتون ماثوس كونيا بقيمة 75 مليون يورو، ثم في نهاية يوليو تعاقد مع برايان مبيومو من برينتفورد مقابل حوالي 80 مليون يورو، قبل أن يكمل المثلث الهجومي بضم بنيامين سيسكو مقابل 7ر73 مليون جنيه إسترليني، قبل ساعات وبحسب شبكة «ترانسفير ماركت» المتخصصة في انتقالات اللاعبين فإن مانشستر يونايتد لديه أسوأ ميزان مشتريات ومبيعات في الدوري بعجز قدره 230 مليون يورو.