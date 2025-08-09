السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»

تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»
9 أغسطس 2025 21:09

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!


أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، والحالي لباير ليفركوزن الألماني، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن مشكلة بالنسبة له في أولد ترافورد، رغم نشوب خلافات علنية بينهما، تسببت في النهاية في رحيل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال.
وعاد رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد في موسم 2021- 2022، ولعب تحت إمرة تين هاج، لكن التعاون بينهما لم يستمر طويلاً، حيث رحل النجم البرتغالي عن أولد ترافورد بالتراضي بين الطرفين وانتقل بعدها إلى النصر السعودي.
وقال تين هاج لشبكة «إي أس بي أن»: «بالنسبة لي رونالدو لم يكن مشكلة، لم يكن أبداً المشكلة، وأعتقد أن هذا أصبح من الماضي».
وأضاف «بعد رحيله فزنا بلقبين مع مانشستر يونايتد، أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى له حظاً سعيداً».
وقبل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، أجرى رونالدو مقابلة صادمة انتقد فيها مانشستر يونايتد بشدة كما انتقد مدربه الهولندي.
وقال رونالدو في ذلك الوقت «أشعر بالخيانة، ولدي شعور بأن البعض لا يريدني هنا، لا أحترمه (تين هاج) لأنه لا يظهر لي الاحترام».
وأشارت تقارير إعلامية آنذاك، إلى أن تين هاج أبلغ إدارة مانشستر بأنه يرفض السماح لكريستيانو رونالدو باللعب تحت قيادته مرة أخرى، وتم إنهاء عقد الهداف البرتغالي في النهاية على الفور.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
تين هاج
روبن أموريم
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
اليوم 23:41
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
اليوم 23:40
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي
اليوم 23:22
أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!
الرياضة
أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!
اليوم 23:15
شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»
الرياضة
شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©