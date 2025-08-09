تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»

لندن (د ب أ)



أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، والحالي لباير ليفركوزن الألماني، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن مشكلة بالنسبة له في أولد ترافورد، رغم نشوب خلافات علنية بينهما، تسببت في النهاية في رحيل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال.

وعاد رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد في موسم 2021- 2022، ولعب تحت إمرة تين هاج، لكن التعاون بينهما لم يستمر طويلاً، حيث رحل النجم البرتغالي عن أولد ترافورد بالتراضي بين الطرفين وانتقل بعدها إلى النصر السعودي.

وقال تين هاج لشبكة «إي أس بي أن»: «بالنسبة لي رونالدو لم يكن مشكلة، لم يكن أبداً المشكلة، وأعتقد أن هذا أصبح من الماضي».

وأضاف «بعد رحيله فزنا بلقبين مع مانشستر يونايتد، أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى له حظاً سعيداً».

وقبل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، أجرى رونالدو مقابلة صادمة انتقد فيها مانشستر يونايتد بشدة كما انتقد مدربه الهولندي.

وقال رونالدو في ذلك الوقت «أشعر بالخيانة، ولدي شعور بأن البعض لا يريدني هنا، لا أحترمه (تين هاج) لأنه لا يظهر لي الاحترام».

وأشارت تقارير إعلامية آنذاك، إلى أن تين هاج أبلغ إدارة مانشستر بأنه يرفض السماح لكريستيانو رونالدو باللعب تحت قيادته مرة أخرى، وتم إنهاء عقد الهداف البرتغالي في النهاية على الفور.