شباب الأهلي يصطاد «رباعية» في «حفل الجوائز»

معتز الشامي (أبوظبي)



احتفت «رابطة المحترفين، بنجوم موسم «2024- 2025» في أمسية مُبهرة وساحرة بـ «فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال»، في العاصمة أبوظبي، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي المؤسسات الراعية، والأندية، ونخبة من نجوم الرياضة والإعلام.

وشهد الحفل سيطرة ممثلي فريق شباب الأهلي على الألقاب، حيث تُوج هداف الفريق سردار أزمون بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، بعد منافسة مع مهدي قائدي «كلباء»، وكايو لوكاس «الشارقة»، وحصد حمد المقبالي حارس شباب الأهلي جائزة «القفاز الذهبي» لأفضل حارس، بعد تفوقه على كل من علي خصيف «الجزيرة»، وعادل الحوسني «الشارقة».

فيما نال البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، جائزة القائد لأفضل مدرب، متفوقاً على ميلوش ميلوييفيتش «الوصل»، وأولاريو كوزمين «الشارقة»، وتُوج «بالا» جويلهرم دا سيلفا لاعب شباب الأهلي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 سنة، متفوقاً على سياكا سيديبي «الوصل» وبراهيما ديارا «الوحدة».أما عن باقي فئات الجوائز، حصد نبيل فقير لاعب الجزيرة، جائزة «أجمل هدف»، بعد منافسة مع سفيان رحيمي «العين»، وعمر خربين «الوحدة»، فيما فاز محمد النني لاعب الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، حيث حسمت الجماهير الجائزة لمصلحته أمام لوكاس بيمنتا «الوحدة»، وفابيو ليما «الوصل».

وحصد لابا كودجو لاعب العين جائزة «الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، ورامون ميريز، لاعب الجزيرة بجائزة هداف «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، سعيد منصور المنهالي، لاعب الوحدة بجائزة «الحذاء الفضي» لهداف دوري تحت 23 عاماً.

كما تم تتويج نادي العين بـ «جائزة دوري الجماهير»، متفوقاً على الجزيرة والوصل، فيما حصد الجزيرة جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص أمام العين والوحدة.

وجرى على هامش حفل جوائز رابطة المحترفين تكريم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية الرياضية تقديراً لجهودهم على مدار الموسم في تقديم تغطيات متميزة.

وقدم الحفل الثنائي الإعلامي محمد الهوتي وندى الشيباني، وتضم عروضاً فنية ساحرة خطفت أنظار الحاضرين، كما تم تكريم شركاء النجاح من رعاة رابطة المحترفين، لدورهم الفعال في تنظيم وتطوير مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، والمؤسسات الإعلامية، والمنصات الرياضية، تقديراً لجهودها طوال الموسم.

وعلى الجانب الآخر وخلال كلمته التي ألقاها في حفل الجوائز السنوي، كشف عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، عن ارتفاع القيمة التسويقية لـ «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الماضي، ليصل إلى 2.6 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مشاهدات مبارياته لتصل إلى 44 مليون مشاهدة، بخلاف 730 مليون مشاهدة لمختلف منصات الرابطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد الجنيبي بالمستويات الفنية التي قدمتها كل الفرق، وشدد على أهمية حفل الجوائز، كونه مناسبة لتكريم المبدعين الذين أسهموا في إنجاح مسابقات المحترفين.