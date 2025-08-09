كولون يكتسح أتالانتا برباعية



برلين (د ب أ)



اكتسح كولون الألماني فريق أتالانتا الإيطالي 4 - صفر، اليوم السبت، في آخر مباراة ودية له، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسجل يان تيلمان والمنضم حديثاً جاكوب كامينسك هدفين؛ ليتقدم الفريق الألماني 2 - صفر في الشوط الأول، فيما أكمل تيلمان ثنائيته في الدقيقة 58، وسجل لوكا فالدشميت الهدف الرابع.

على الجانب الآخر، خسر فيردر بريمن في آخر مبارياته الاستعدادية للموسم، وذلك أمام أودينيزي الإيطالي 2-1، وسجل كل من كينان دايفز وماتيو بالما للفريق الإيطالي، فيما جاء هدف بريمن الوحيد عبر رومانو شميت في الشوط الثاني.

كما تذوق أوجسبورج طعم الخسارة وذلك أمام ساندرلاند الإنجليزي صفر-1، فيما خسر يونيون برلين أمام أولمبياكوس اليوناني بالنتيجة نفسها.

وينطلق الموسم الكروي في ألمانيا الأسبوع المقبل مع مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا.

وفي 15 أغسطس الجاري، يلعب يونيون مع مضيفه أمام جوترسلوه، فيما يلعب بريمن مع أرمينيا بيلفيلد، وصيف نسخة الموسم الماضي من الكأس، وسيلعب كولون وأوجسبورج يوم 17 أمام كل من يان ريجنسبورج وهالشير على الترتيب.

وتقام مباريات الجولة الأولى في الدوري الألماني بين 22 و24 أغسطس الجاري.