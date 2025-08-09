السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»

شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»
9 أغسطس 2025 23:13

 
سينسيناتي (د ب أ)

أخبار ذات صلة
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
بوتين يجري مباحثات مع قادة عدد من الدول


تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك إلى دور الـ32 من بطولة سينسيناتي المفتوحة لتنس السيدات، بفوزها على الأسترالية اناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين، في دور الـ 64 .
وفي إعادة لمباراتهما معاً في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، حسمت شفيونتيك الفوز بنتيجة 6 -1 و6-4، بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة.
واحتاجت شفيونتيك المصنفة الثالثة للبطولة إلى 26 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى، لكن الأمور أضحت أكثر صعوبة في المجموعة الثانية.
وتلتقي شفيونتيك بطلة ويمبلدون في مباراتها التالية مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 25 للبطولة، والتي تغلبت على الألمانية تاتيانا ماريا 6 -صفر و6 -1، ولم تخسر شفيونتيك أي مجموعة من قبل أمام بوتابوفا في أربع مواجهات سابقة بينهما.
وسبق لشفيونتيك بلوغ المربع الذهبي في سينسيناتي مرتين من قبل في 2023 و2024 لكنها لم تنجح في بلوغ النهائي بعد.
ومددت شفيونتيك انتصارتها في الدور الافتتاحي من بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات إلى 64 مباراة متتالية، وكانت آخر لاعبة تحقق هذا الإنجاز هي الأسطورة اليوغسلافية مونيكا سيليش بين عامي 1990 و1996، كما عادلت شفيونتيك إنجاز سيليش في تحقيق 29 انتصارا متتاليا في المباريات الأولى ببطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، وتتفوق عليهما فقط السويسرية مارتينا هينجز التي سجلت 39 انتصارات متتاليا بين عامي 1996 و2002 .

التنس
أميركا
سينسيناتي
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
اليوم 23:41
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
اليوم 23:40
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي
اليوم 23:22
أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!
الرياضة
أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!
اليوم 23:15
شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»
الرياضة
شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©