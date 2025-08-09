شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»



سينسيناتي (د ب أ)



تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك إلى دور الـ32 من بطولة سينسيناتي المفتوحة لتنس السيدات، بفوزها على الأسترالية اناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين، في دور الـ 64 .

وفي إعادة لمباراتهما معاً في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، حسمت شفيونتيك الفوز بنتيجة 6 -1 و6-4، بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة.

واحتاجت شفيونتيك المصنفة الثالثة للبطولة إلى 26 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى، لكن الأمور أضحت أكثر صعوبة في المجموعة الثانية.

وتلتقي شفيونتيك بطلة ويمبلدون في مباراتها التالية مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 25 للبطولة، والتي تغلبت على الألمانية تاتيانا ماريا 6 -صفر و6 -1، ولم تخسر شفيونتيك أي مجموعة من قبل أمام بوتابوفا في أربع مواجهات سابقة بينهما.

وسبق لشفيونتيك بلوغ المربع الذهبي في سينسيناتي مرتين من قبل في 2023 و2024 لكنها لم تنجح في بلوغ النهائي بعد.

ومددت شفيونتيك انتصارتها في الدور الافتتاحي من بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات إلى 64 مباراة متتالية، وكانت آخر لاعبة تحقق هذا الإنجاز هي الأسطورة اليوغسلافية مونيكا سيليش بين عامي 1990 و1996، كما عادلت شفيونتيك إنجاز سيليش في تحقيق 29 انتصارا متتاليا في المباريات الأولى ببطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، وتتفوق عليهما فقط السويسرية مارتينا هينجز التي سجلت 39 انتصارات متتاليا بين عامي 1996 و2002 .