أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!



لندن (د ب أ)



أنهى نادي نيوكاسل يونايتد فترة الإعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، دون تحقيق أي انتصار بعد خسارته ودياً أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر- 2 .

وحسم أتلتيكو الفوز في الشوط الثاني بهدفي الأرجنتيني جوليان ألفاريز والفرنسي أنطوان جريزمان ، ليلحق بنيوكاسل الهزيمة الرابعة في ست مباريات ودية خاضها، مقابل تعادلين.

ويعيش نيوكاسل حالة من القلق بعد خروج المهاجم أنتوني جوردون من المباراة عقب تلقيه العلاج بسبب مشكلة في الساق.

وخسر نيوكاسل أمام سيلتك الأسكتلندي صفر- 4 ونجوم الدوري الكوري صفر- 1 وأرسنال 2-3، وتعادل مع توتنهام 1-1، وإسبانيول 2 -2.