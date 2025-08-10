الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«ثانية» تمنح سينر رقماً قياسياً في «سينسيناتي»

«ثانية» تمنح سينر رقماً قياسياً في «سينسيناتي»
10 أغسطس 2025 08:55

سينسيناتي(أ ف ب)
حقّق الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالمياً عودة قوية منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وتغلب بسهولة على الكولومبي دانيال إيلاهي غالان 6-1 و6-1، في الدور الثاني من دورة سينسيناتي للألف نقطة في كرة المضرب.
وفاز الإيطالي بالأشواط الخمسة الأولى من المباراة بـ 15 دقيقة، حيث لم يمنح منافسه القادم من التصفيات أي فرصة لالتقاط أنفاسه.
واحتاج سينر لـ 59 دقيقة فقط من أجل حسم المباراة مسجلاً رقماً قياسياً شخصياً في مشواره ضمن رابطة المحترفين، متفوقاً على رقمه السابق بثانية واحدة.
وحقّق حامل اللقب فوزه الـ 22 توالياً في الملاعب الصلبة، حيث تعود هزيمته الأخيرة إلى نهائي دورة بكين في سبتمبر الماضي، عندما خسر أمام غريمه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراز في النهائي.
وقال سينر عن عودته إلى المنافسة: "لم أكن أعرف ما أتوقعه. أنا سعيد لأنه ليس من السهل اللعب هنا".
وأضاف: "اليوم، لقد وجدت مواقعي بشكل جيد على أرض الملعب لكن لا يزال هناك مجالات للتحسن. بالنسبة لأنها مباراة أولى، فلم يكن من نتيجة أفضل".
في المقابل، ودّع النروجي كاسبر رود (11) المنافسات بخسارته أمام الفرنسي أرتور ريندركنيش 6-7 (7/5)، 6-4 و6-2.
ووقع رود ضحية 34 خطأ مباشراً، وخسر إرساله أربع مرات ليفشل في إيقاف العودة القوية لمنافسه الذي تأهل إلى الدور المقبل بعد لقاء دام ساعتين وثلاثة أرباع الساعة.
وخرج أيضاً من المنافسة الإيطالي لورنزو موزيتي (8) بخسارته أمام الفرنسي الآخر بنجامان بونزي 5-7، 6-4 و7-6 (4/7).
وفاز الدنماركي هولغر رونه (7) بمباراته الأولى أمام الروسي رومان سافيولين 7-5 و7-6 (5/7)، ليضرب موعداً مع الأميركي أليكس ميكلسن في الدور المقبل.
واستهل الأميركي تومي بول مشواره بعد خروجه من الدور الثاني في ويمبلدون بالفوز على الإسباني بيدرو مارتينيس 6-2 و6-2.
ولدى السيدات، حقّقت البولندية إيجا شفيونتيك بطلة ويمبلدون فوزاً صريحاً على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-1 و6-4.
وفشلت شفيونتيك التي بلغت نصف النهائي في النسختين الأخيرتين في بلوغ نهائي هذه الدورة بعد، وهي تُعد من بين دورتين للألف نقطة إلى جانب كندا لم تفلح في تجاوز المربع الذهبي فيهما.
وقالت شفيونتيك: "أردت أن ألعب بصلابة، ولكن بشراسة أيضاً. كان أداءي متذبذباً في المجموعة الثانية".
وأضافت: "لكن في اللحظات الحاسمة، رفعت مستواي لأحسم الفوز".
وتابعت: "المباراة الأولى في أي بطولة دائماً ما تكون صعبة. الآن لديّ فرصة لخوض مباراة أخرى هنا".

