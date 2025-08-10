ريال مدريد يرفض التفريط في «نجمه الشاب»

معتز الشامي (أبوظبي)

اتخذ ريال مدريد موقفاً حازماً بشأن مستقبل لاعبه التركي الواعد أردا جولر، حيث رفض النادي عرضاً بقيمة 50 مليون يورو للاعب خط الوسط الموهوب هذا الصيف، ما أوضح أن التزامهم به طويل الأجل.

وليس من المستغرب الاهتمام بجولر نظراً لتطوره الملحوظ في الأداء مقارنةً بالموسم الماضي. وقد لفت تطور اللاعب البدني والفني انتباه تشابي ألونسو، الذي يثق في أن جولر سيكون عنصراً أساسياً طوال الموسم.

وتقول مصادر مقربة من النادي إن قرار رفض هذا المبلغ الكبير لا يعكس فقط إمكانات جولر الكروية، بل يعكس أيضاً الاعتقاد بإمكانية ارتفاع قيمته السوقية أكثر، إذا استمر في هذا المسار التصاعدي.

وهناك قناعة راسخة داخل الفريق بأن لاعب خط الوسط قد يصبح أحد ركائز الفريق الأساسية في المستقبل القريب، وفقاً لـ صحيفة «ديفينسا سنترال» (Defensa Central)، ويأتي هذا الدعم في وقت حاسم للاعب التركي، الذي أصبح لديه الآن المزيد من الدقائق والفرص لإثبات جودته في فريق متطلب مثل ريال مدريد.

وارتقى جولر بتحضيراته إلى مستوى جديد. ووفقاً لصحيفة «آس»، فقد عيّن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً فريقاً شخصياً يضم مدرباً للياقة البدنية، وأخصائي علاج طبيعي، وطاهياً خاصاً، بهدف تحسين لياقته البدنية وأدائه.

وكانت النتائج مبهرة، إذ اكتسب 8 كيلوجرامات من الكتلة العضلية، وهو تحول جسدي سيساعده على التنافس ضد منافسين أقوى في دوره الجديد كلاعب وسط مركزي مبدع، وهو المركز الذي كلفه به تشابي ألونسو، ويدرك النجم التركي الشاب أن عامه الثالث مع النادي بالغ الأهمية، بدعم كامل من ألونسو، ودور جديد يُعزز رؤيته ومهاراته وفهمه للمباريات، يُصرّ أردا على إثبات جاهزيته ليصبح لاعباً أساسياً في الفريق.