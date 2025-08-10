العين يعود من معسكر إسبانيا بلقب كأس غرناطة

معتز الشامي (أبوظبي)

توج فريق العين بطلاً لكأس مدينة غرناطة في إسبانيا، وذلك بعد فوزه مساء أمس على فريق غرناطة، المنافس في الليجا الإسباني، بثلاثية نظيفة، في ختام معسكره الخارجي بإسبانيا، ليواصل «الزعيم» مسيرة النتائج الإيجابية في مرحلة الإعداد الخارجي، ضمن خطة التحضير للموسم الجديد.

وأنهى العين شوط المباراة الأول متقدماً بثنائية مهاجمه المتألق لابا كودجو، الذي هز الشباك في الدقيقتين (17 و25)، قبل أن يضيف نسيم الشاذلي الهدف الثالث في الدقيقة (70)، مؤكداً تفوق «الزعيم» وأحقيته في الفوز بالكأس.

وجاءت هذه المباراة تتويجاً لمعسكر الفريق الخارجي، الذي انطلق في المغرب قبل أن يختتم محطاته في إسبانيا، وسط تحضيرات جادة واستعدادات مكثفة للموسم الكروي الجديد، وقدم العين مستوى مميزاً وظهر لاعبوه أكثر تركيزاً ورغبة في تقديم مستوى لافت خلال الموسم، الذي ينطلق يوم 16 الجاري بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

الجدير بالذكر أن بعثة فريق العين تعود مساء اليوم إلى الدولة، بعد انتهاء مرحلة المعسكر الخارجي، على أن يواصل الفريق تدريباته بعد راحة سلبية يمنحها الجهاز الفني للاعبين.