الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يعود من معسكر إسبانيا بلقب كأس غرناطة

العين يعود من معسكر إسبانيا بلقب كأس غرناطة
10 أغسطس 2025 10:00

معتز الشامي (أبوظبي)
توج فريق العين بطلاً لكأس مدينة غرناطة في إسبانيا، وذلك بعد فوزه مساء أمس على فريق غرناطة، المنافس في الليجا الإسباني، بثلاثية نظيفة، في ختام معسكره الخارجي بإسبانيا، ليواصل «الزعيم» مسيرة النتائج الإيجابية في مرحلة الإعداد الخارجي، ضمن خطة التحضير للموسم الجديد.
وأنهى العين شوط المباراة الأول متقدماً بثنائية مهاجمه المتألق لابا كودجو، الذي هز الشباك في الدقيقتين (17 و25)، قبل أن يضيف نسيم الشاذلي الهدف الثالث في الدقيقة (70)، مؤكداً تفوق «الزعيم» وأحقيته في الفوز بالكأس.
وجاءت هذه المباراة تتويجاً لمعسكر الفريق الخارجي، الذي انطلق في المغرب قبل أن يختتم محطاته في إسبانيا، وسط تحضيرات جادة واستعدادات مكثفة للموسم الكروي الجديد، وقدم العين مستوى مميزاً وظهر لاعبوه أكثر تركيزاً ورغبة في تقديم مستوى لافت خلال الموسم، الذي ينطلق يوم 16 الجاري بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.
الجدير بالذكر أن بعثة فريق العين تعود مساء اليوم إلى الدولة، بعد انتهاء مرحلة المعسكر الخارجي، على أن يواصل الفريق تدريباته بعد راحة سلبية يمنحها الجهاز الفني للاعبين.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح مجرن والأحبابي في العين
«القراءة حياة» في شرطة أبوظبي
العين
لابا كودجو
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
"إكس" تبث إعلاناتها داخل دردشة جروك.. ثورة في الإعلانات الرقمية
الذكاء الاصطناعي
"إكس" تبث إعلاناتها داخل دردشة جروك.. ثورة في الإعلانات الرقمية
اليوم 10:35
العلم الأوكراني
الأخبار العالمية
قادة أوروبا يؤكدون قبل قمة ألاسكا: لا يمكن تقرير مصير أوكرانيا بدونها
اليوم 10:24
التعادل «الافتتاحي» للأهلي بالدوري المصري.. 16 مرة في 73 نُسخة!
الرياضة
التعادل «الافتتاحي» للأهلي بالدوري المصري.. 16 مرة في 73 نُسخة!
اليوم 10:15
"جوجل" تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة "جولز"
الذكاء الاصطناعي
"جوجل" تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة "جولز"
اليوم 10:12
العين يعود من معسكر إسبانيا بلقب كأس غرناطة
الرياضة
العين يعود من معسكر إسبانيا بلقب كأس غرناطة
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©