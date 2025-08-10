باتشوكا يهزم أطلس ويواصل الابتعاد بالقمة المكسيكية

مكسيكو سيتي (د ب أ)

واصل فريق باتشوكا الابتعاد بصدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على مضيفه أطلس 3/صفر فجر اليوم الأحد بالمرحلة الرابعة. وفي باقي المباريات فاز كلوب أميركا على ضيفه كيريتارو 1/صفر، وتعادل مازاتلان مع تيخوانا 2/2.

وحافظ باتشوكا على العلامة الكاملة، محققاً الفوز في أول أربع مباريات من الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط عن تيجرز أونال، وبفارق أربع نقاط عن كلوب أميركا.

وجاءت الأهداف الثلاثة لباتشوكا في الشوط الأول، حيث افتتح جاستون توجني التسجيل في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف دانيال أسيفيس الهدف الثاني في الدقيقة 24 وتكفل سيرجيو بريتو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42.