الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باتشوكا يهزم أطلس ويواصل الابتعاد بالقمة المكسيكية

باتشوكا يهزم أطلس ويواصل الابتعاد بالقمة المكسيكية
10 أغسطس 2025 11:43

مكسيكو سيتي (د ب أ)
واصل فريق باتشوكا الابتعاد بصدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على مضيفه أطلس 3/صفر فجر اليوم الأحد بالمرحلة الرابعة. وفي باقي المباريات فاز كلوب أميركا على ضيفه كيريتارو 1/صفر، وتعادل مازاتلان مع تيخوانا 2/2.
وحافظ باتشوكا على العلامة الكاملة، محققاً الفوز في أول أربع مباريات من الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط عن تيجرز أونال، وبفارق أربع نقاط عن كلوب أميركا.
وجاءت الأهداف الثلاثة لباتشوكا في الشوط الأول، حيث افتتح جاستون توجني التسجيل في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف دانيال أسيفيس الهدف الثاني في الدقيقة 24 وتكفل سيرجيو بريتو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42.

أخبار ذات صلة
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
باتشوكا
الدوري المكسيكي
آخر الأخبار
إصابات في إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأميركية
الأخبار العالمية
إصابات في إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأميركية
اليوم 12:24
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:15
الانتصار الـ12 يمنح فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي
الرياضة
الانتصار الـ12 يمنح فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي
اليوم 11:51
باتشوكا يهزم أطلس ويواصل الابتعاد بالقمة المكسيكية
الرياضة
باتشوكا يهزم أطلس ويواصل الابتعاد بالقمة المكسيكية
اليوم 11:43
تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©