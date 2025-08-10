الانتصار الـ12 يمنح فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)

ابتعد فلامنجو بصدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ميراسول 2 /1 فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثامنة عشرة. وفي باقي المباريات فاز إنترناسيونال على مضيفه براجانتينو 3/1، وبوتافوجو على مضيفه فورتاليزا 5 /صفر، وساو باولو على فيتوريا 2 /صفر وتعادل باهيا مع فلومينينسي 3/3. وسجل فلامنجو انتصاره الثاني عشر مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين ليبتعد بالصدارة عن أعين كروزيرو.

ورفع فلامنجو رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن كروزيرو. وتقدم ليو بيريرا بهدف لفلامنجو في الدقيقة 19، ثم أضاف جونزالو بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة 68، وتكفل جابرييل بتسجيل هدف ميراسول الوحيد في الدقيقة 74.