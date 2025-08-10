الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أموريم يشيد بقدرات سيسكو

أموريم يشيد بقدرات سيسكو
10 أغسطس 2025 12:34

مانشستر (رويترز)
قال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إن المهاجم الجديد بنيامين سيسكو يملك كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز هجوم الفريق، إذ يأمل في إطلاق العنان لإمكانات اللاعب السلوفيني (22 عاماً) بالكامل بعد انتقاله مقابل مبلغ كبير إلى ملعب أولد ترافورد.
وأكمل سيسكو انتقاله من رازن بال شبورت لايبزيج الألماني إلى يونايتد، أمس السبت، مقابل 76.5 مليون يورو (89 مليون دولار)، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كمكافآت.
ووقع عقداً حتى عام 2030 ليُكمل الثلاثي الهجومي الجديد إلى جانب الكاميروني برايان مبيومو وماتيوس كونيا، اللذين انضما للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.
وسجل الدولي السلوفيني، الذي شارك في 41 مباراة مع منتخب بلاده، 39 هدفاً في 87 مباراة مع لايبزيج في كافة المسابقات.
وقال أموريم لقناة مانشستر يونايتد أمس السبت: «يتمتع بالصفات التي كنا نحتاجها. بن لاعب - بكل المعلومات المتوفرة لدينا - ونحتاج إلى إيقافه عن العمل، وليس العكس! هذا مهم أيضاً. إنه شاب حقاً. يجيد ضربات الرأس والركض في الجناحين والتعامل مع الكرة. أعتقد أن لديه إمكانيات هائلة. أعتقد أنه قادر على التحسن كثيراً، وبالتأكيد سيشعر بالراحة في نادينا. إنه يتمتع بالشخصية المناسبة للوجود في هذه المجموعة، لذلك أنا سعيد جداً بانضمامه لنا».
وتم تقديم سيسكو في ملعب أولد ترافورد قبل المباراة الودية ضد فيورنتينا الإيطالي أمس السبت، والتي فاز بها يونايتد 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.
وأضاف أموريم: «سوف يلاحظ منذ اليوم الأول والتدريب الأول أنه في المكان الصحيح. سيذهب إلى مبنى جديد (في كارينجتون)، وهذا مهم أيضاً. الأمور تتحسن، لكن في النهاية نحن بحاجة للفوز بالمباريات».
ويبدأ يونايتد، الذي أنفق نحو 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) بعد احتلاله المركز 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أدنى مركز له في الدوري منذ 51 عاماً، مشواره في الموسم الجديد على أرضه أمام أرسنال يوم الأحد المقبل.

