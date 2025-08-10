الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رغم الإنفاق الكبير.. الانقسام الجماهيري يضع مشروع راتكليف على المحك

رغم الإنفاق الكبير.. الانقسام الجماهيري يضع مشروع راتكليف على المحك
10 أغسطس 2025 14:30

معتز الشامي (أبوظبي)
قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد في أولد ترافورد بمواجهة أرسنال، يستعد مشجعو مانشستر يونايتد لموجة جديدة من الاحتجاجات، هذه المرة موجّهة بشكل أكبر نحو السير جيم راتكليف، مالك حصة الأقلية وصاحب النفوذ الأكبر في النادي عبر مجموعة «إينيوس»
ولن تكون المواجهة أمام أرسنال مساء الأحد المقبل، فقط اختباراً فنياً للفريق، بل مشهداً سياسياً داخل المدرجات، حيث أشارت صحيفة «ذا تليجراف» إلى أن مجموعة «The 1958» المناهضة للإدارة دعت لرفع لافتات وشعارات مثل «جيم لا يستطيع إصلاح هذا»، اعتراضاً على استمرار الجليزر، رغم أن راتكليف أبرم في 18 شهراً ما لم ينجزه الأميركيون في عقدين. 
وفي سوق الانتقالات، تجاوزت استثمارات يونايتد هذا الصيف 243 مليون جنيه إسترليني، كان أبرزها ضم السلوفيني بنيامين سيسكو من لايبزيج مقابل 85 مليون يورو، إلى جانب الكاميروني برايان مبويومو والبرازيلي ماثيوس كونيا، ويشكل الثلاثي هجوماً جديداً بالكامل بتمويل من إينيوس، كما افتتح النادي مؤخراً مركز تدريبات «كارينجتون» المطور بتكلفة 50 مليون جنيه إسترليني، في خطوة طال انتظارها منذ أن تخلفت منشآت يونايتد عن منافسيه في العقدين الماضيين.
ولم تكن آخر تجارب الفريق الودية قبل الموسم مثالية، إذ تعادل 1-1 مع فيورنتينا أمام 65 ألف مشجع، أغلبهم ليسوا من حاملي التذاكر الموسمية، بعدما سجل السويسري سيمون سوهم هدف التقدم للضيوف، وعادل روبين جوسينس بالخطأ في مرماه. 
وأظهر مبويومو أداءً واعداً، خاصة في العرضيات المتقنة بقدمه اليسرى، لكن الانسجام الهجومي ظل غائباً، واعتمد المدرب روبن أموريم على ماسون ماونت كمهاجم وهمي بين مبويومو وكونيا، مستبعداً راسموس هوييلوند مجدداً، وقال أموريم بعد اللقاء: «نحن نعاني من دون مهاجم صرح، لدينا لاعب جديد (سيسكو) وسنرى»
ورغم الصفقات، فما زال الفريق يعاني من ثغرات دفاعية واضحة، وقد يواجه كاسيميرو صعوبات أمام وسط أرسنال إذا شارك، ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ الثلاثي الجديد سيسكو ومبويومو وكونيا في المباراة، في محاولة لاقتناص انطلاقة إيجابية.
وقد يحضر راتكليف اللقاء أو يغيب كعادته، لكنه يعتبر أن إنجازاته الصيفية – من صفقات قوية إلى تطوير البنية التحتية – تمثل رداً عملياً على المشككين في التزامه. ومع بقاء الجليزر، سيظل جزء من الجماهير رافضاً، لكن آخرين يرون تغييراً ملموساً يحدث بالفعل، بينما الاختبار الحقيقي لن يكون في البيانات أو الصفقات، بل في أرض الملعب، حيث سيبدأ الحكم على مشروع راتكليف مع صافرة انطلاق مواجهة أرسنال.

أموريم يشيد بقدرات سيسكو
تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»
مانشستر يونايتد
أولد ترافورد
جيم راتكليف
إيزاك.. «المعشوق الخائن» بين التمرد والإصلاح!
الرياضة
إيزاك.. «المعشوق الخائن» بين التمرد والإصلاح!
اليوم 15:15
السعودية.. اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة
الأخبار العالمية
السعودية.. اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة
اليوم 15:07
فيرتر أفضل لاعب ألماني!
الرياضة
فيرتر أفضل لاعب ألماني!
اليوم 14:56
بعد استثمارات بـ 100 مليون دولار .. الإمارات تطلق النسخة الثالثة من "100 شركة من المستقبل"
اقتصاد
بعد استثمارات بـ 100 مليون دولار .. الإمارات تطلق النسخة الثالثة من "100 شركة من المستقبل"
اليوم 14:52
«الوارية» تخطف الأنظار في «الحول والزمول» بمهرجان العين للهجن
الرياضة
«الوارية» تخطف الأنظار في «الحول والزمول» بمهرجان العين للهجن
اليوم 14:42
