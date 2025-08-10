ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي

ميامي (أ ف ب)

يستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه إنتر ميامي، الذي يستعد للقاء جاره اللدود أورلاندو سيتي أس سي اليوم في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، حيث يواصل تعافيه من إصابة عضلية «طفيفة»، وفق ما أفاد مواطنه المدرب خافيير ماسكيرانو.

وقال ماسكيرانو، السبت: «كلّا، لن يكون ليو متاحاً. إنه بخير، لكن من الواضح أن المخاطرة بنقله إلى أورلاندو ستكون ضرباً من الجنون، نظراً لكل ما ينتظرنا. نحن متفائلون بعودته إلينا قريباً».

وبعد ديربي فلوريدا ضد أورلاندو سيتي أس سي، يتواجه إنتر ميامي مع لوس أنجلوس جالاكسي في 16 أغسطس، قبل أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام مع تيغريس أونال المكسيكي في ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وغاب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، عن آخر مباراة لإنتر ميامي في دور المجموعات لكأس الرابطتين ضد بوماس أونام المكسيكي (3-1)، بعد تعرضه لإصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى، خلال فوز فريقه على نيكاكسا بركلات الترجيح في الثاني من أغسطس ضمن البطولة ذاتها.

ويحتل إنتر ميامي حالياً المركز الخامس في المنطقة الشرقية للدوري الأميركي، بفارق ثماني نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، متقدماً بنقطة واحدة على أورلاندو مع ثلاث مباريات مؤجلة لفريق ماسشيرانو.

على الرغم من إصابة ميسي، فقد بقيت معنويات إنتر ميامي مرتفعة، بعد وصول زميله في المنتخب المتوج بطلاً لمونديال 2022 رودريغو دي بول، الذي سجل هدفه الأول في الفوز على بوماس أونام، ما سمح لفريقه الجديد ببلوغ ربع النهائي.