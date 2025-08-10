النصر يضم مدافع برشلونة

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي النصر السعودي، فجر اليوم «الأحد»، تعاقده رسمياً مع الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، حيث لعب دوراً بارزاً في تحقيق الفريق الكتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ولعب إينيجو مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.

وبات مارتينيز الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبدالملك الجابر ونادر الشراري.

يذكر أن النصر سيخوض، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني، ضمن معسكره المقام حالياً في البرتغال، استعداداً للموسم الجديد الذي سيستهله بمواجهة كلاسيكو مرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، الذي تحتضنه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.