الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يضم مدافع برشلونة

النصر يضم مدافع برشلونة
10 أغسطس 2025 13:38

الرياض (د ب أ)
أعلن نادي النصر السعودي، فجر اليوم «الأحد»، تعاقده رسمياً مع الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.
وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، حيث لعب دوراً بارزاً في تحقيق الفريق الكتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.
ولعب إينيجو مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.
وبات مارتينيز الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبدالملك الجابر ونادر الشراري.
يذكر أن النصر سيخوض، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني، ضمن معسكره المقام حالياً في البرتغال، استعداداً للموسم الجديد الذي سيستهله بمواجهة كلاسيكو مرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، الذي تحتضنه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

أخبار ذات صلة
برشلونة يتلقى «صدمة قوية».. ليفاندوفسكي يغيب 3 أسابيع!
برشلونة «خائف» من «انتكاسة» ليفاندوفسكي!
النصر السعودي
برشلونة
جواو فيليكس
آخر الأخبار
"دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" يدعو الشركات الناشئة للمشاركة في برنامجه العالمي للمسرعات
اقتصاد
"دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" يدعو الشركات الناشئة للمشاركة في برنامجه العالمي للمسرعات
اليوم 14:09
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة منذ فتح المعابر
علوم الدار
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة منذ فتح المعابر
اليوم 13:58
دول مجلس التعاون تتفوق على المعدلات العالمية في الخدمات الأساسية والتعليم والصحة
اقتصاد
دول مجلس التعاون تتفوق على المعدلات العالمية في الخدمات الأساسية والتعليم والصحة
اليوم 13:56
فيتيل لا يستبعد العودة لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
فيتيل لا يستبعد العودة لـ «الفورمولا-1»
اليوم 13:44
مانشستر سيتي يهزم باليرمو ويتوج بلقب «أنجلو باليرميتان»
الرياضة
مانشستر سيتي يهزم باليرمو ويتوج بلقب «أنجلو باليرميتان»
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©