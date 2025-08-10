الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يهزم باليرمو ويتوج بلقب «أنجلو باليرميتان»

مانشستر سيتي يهزم باليرمو ويتوج بلقب «أنجلو باليرميتان»
10 أغسطس 2025 13:41

لندن (د ب أ)
توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب بطولة أنجلو باليرميتان، عقب تغلبه على باليرمو الإيطالي 3/صفر مساء السبت.
وجاءت أهداف سيتي عن طريق إيرلينج هالاند والهولندي تياني رايندرز الذي سجل هدفين. واستعان المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال المباراة بجميع اللاعبين الـ22 الذين سافروا مع الفريق إلى إيطاليا، وذلك ليستعد الجميع قبل بداية الدوري الممتاز الأسبوع المقبل، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي. وجاء الهدف الأول عبر النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 25، بعدما استفاد من تمريرة ريكو لويس، ليسدد بقدمه اليمنى في الشباك. ومع بداية الشوط الثاني تمكن رايندرز من التوغل داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسدد كرة زاحفة مسجلاً الهدف الثاني. وتمكن النجم الهولندي من تكرار ما فعله في هدفه الأول، ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ويستعد سيتي لافتتاح مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 16 أغسطس، عندما يحل ضيفاً على وولفرهامبتون.

