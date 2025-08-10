فيتيل لا يستبعد العودة لـ «الفورمولا-1»

برلين (د ب أ)

يرى الألماني سيباستيان فيتيل، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 أربع مرات من قبل، أنه قد يكون له مستقبل في هذه الرياضة، لكنه استبعد عودته كسائق. وأكد فيتيل لقناة «زد دي أف» الألمانية أن مسيرته في عالم السباقات قد انتهت، لكنه يعتقد أنه من الممكن «تولي دور أو آخر في المستقبل».

وكان هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بول، وصف فيتيل بأنه خليفة محتمل. واعتزل فيتيل سباقات فورمولا-1 بنهاية عام 2022، مشيراً إلى رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، حيث إن لديه من زوجته هانا ثلاثة أطفال.

وأثيرت مؤخراً تكهنات حول مشاركة فيتيل في بطولة العالم للتحمل، وأكد السائق الألماني لقناة «زد دي أف» أنه اختبر سيارة بورشه للتحمل بدافع الاهتمام، واستمتع بها، لكن الأمر لم يتخط ذلك حتى الآن. وأضاف فيتيل البالغ من العمر 38 عاماً أنه مشغول حالياً بأمور أخرى، حيث يتدرب ليصبح مزارعاً، ويشارك في مشاريع بيئية واستدامة، ويشارك في ملكية فريق «سيل جي بي» الألماني للإبحار.