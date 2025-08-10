إيزاك.. «المعشوق الخائن» بين التمرد والإصلاح!

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل وقت قصير، كان ألكسندر إسحاق رمزاً في نيوكاسل يونايتد، بطلاً في أعين جماهيره، وصاحب دور بارز في حصد الألقاب، وأفضل مهاجم يرتدي القميص الأسود والأبيض منذ أسطورة النادي آلان شيرر، وكان بإمكانه الحفاظ على إرثه لسنوات طويلة، لولا ما يحدث الآن.

إيزاك الذي يرتبط بعقد مع النادي يمتد لثلاث سنوات أخرى، يحاول علناً الضغط للانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، رغم أن الإدارة أخبرته بشكل مباشر ومتكرر أنه ليس للبيع، وهذه الخطوة فجرت غضب الجماهير، وأثارت استياء المدير الفني إيدي هاو، الرجل الذي أصر على ضمه من ريال سوسيداد في 2022، وساهم في تطويره ليصبح من أبرز مهاجمي أوروبا.

هاو، رغم إحباطه، حاول احتواء الأزمة ومدّ يد العون للاعب، لكنه لا يقبل بأي حال خروج إسحاق عن المعايير المهنية التي يفرضها، لكنه شدد على أن الالتزام بالمعايير المهنية أمر غير قابل للتفاوض، ومع استمرار غياب إسحاق، أصبح من المستحيل دمجه مع المجموعة في الوقت الحالي.

ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لإيزاك على جماهير «تينيسايد»، بل امتدت لوسائل الإعلام التي وصفت سلوكه بـ«المشين»، الصورة التي يرسمها الآن قد تدفع أي نادٍ للتساؤل عن طريقة تعامله مستقبلاً إذا لم يحصل على ما يريد.

ويعد تاريخ كرة القدم حافلاً بأمثلة مشابهة، يوهان كاباي عاد للتألق بعد تمرد قصير، وكيرون داير تجاوز أزمة كبرى مع الجماهير بعد رفضه اللعب في مركز الجناح، حتى نجوم الدوري الإنجليزي مثل هاري كين ولويس سواريز، مروا بفترات صراع مع أنديتهم، لكنهم أنهوا تلك الفصول بأداء مميز قبل الرحيل.

ولا تزال إدارة نيوكاسل تحاول إنقاذ العلاقة عبر عرض عقد جديد براتب أكبر وشرط جزائي يسمح بالرحيل في صيف 2026، وهو ما يمنح النادي الوقت الكافي لإيجاد بديل، ويتيح للاعب تحكماً أكبر في مستقبله، مع احتمالية انفتاح خيارات كبرى أمامه مثل بايرن ميونيخ، برشلونة، ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، إضافة إلى ليفربول.

ويركز النادي على بقاء اللاعب لموسم إضافي يمنح الجميع فرصة لتقييم الطموحات في المقابل، ويحتاج إسحاق إلى تقديم اعتذار علني، والتخلص من إحباطه، والعودة للالتزام والانضباط، ليعيد تقديم الأداء الذي جعله محبوباً في الأساس.

وإذا عاد للتسجيل وقيادة الفريق للانتصارات، ستغفر له الجماهير كما فعلت مع آخرين، أما إذا واصل العناد و«التصرف كطفل مدلل»، فسوف يظل في نظرهم اللاعب الذي كسر قلوبهم وخذل مدربه، وعندها، حتى لو حقق نجاحات فردية لاحقاً، سيبقى وصفه في نيوكاسل بـ«الخائن» وفق تقرير لصحيفة تليجراف، بدلاً من أن يُخلَّد اسمه في قائمة أبطال النادي.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه في النهاية سيكون القرار بيد اللاعب، إما أن يسلك طريق الإصلاح ليبقى في قلوب مشجعي تينيسايد، أو يواصل الانحدار نحو صورة اللاعب المتمرد الذي أضاع مجده بيده.