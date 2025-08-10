الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«الوارية» تخطف الأنظار في «الحول والزمول» بمهرجان العين للهجن

«الوارية» تخطف الأنظار في «الحول والزمول» بمهرجان العين للهجن
10 أغسطس 2025 14:42

علي معالي (أبوظبي)
سجلت «الوارية» أفضل توقيت زمني خلال منافسات «الحول والزمول»، اليوم، في ختام الجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن، الذي أقيم لمدة 10 أيام، بميدان الروضة بمنطقة العين.
وتألقت «الوارية»، لمحمد مطر عميرة الشامسي، وحصدت لقب الشوط الأول للحول والزمول، لمسافة 4 كلم، بزمن قدره 6:18:43 دقيقة، وبتوقيت أفضل في أشواط الحول والزمول بالجولة التمهيدية الأولى في شهر يوليو الماضي.
واختتمت فعاليات الجولة التمهيدية الثانية من المهرجان بإقامة 20 شوطاً للحول والزمول، بمشاركة كبيرة من نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما تقام الجولة الثالثة من 12 إلى 21 سبتمبر المقبل، وصولاً إلى النهائيات في أكتوبر 2025.
وفاز «غصب» لمحمد ضعيف غدير الكتبي بناموس الشوط الثاني، بزمن قدره 6:19:07 دقيقة، وحصد «الغزال» لهادف حارب مغير الخييلي لقب الشوط الثالث، مسجلاً 6:27:27 دقيقة، بينما تصدرت «ملامح» لحمد سيف نعيف العامري، الشوط الرابع، محققة 6:24:79 دقيقة.
وفي الشوط الخامس كان «مدلل» للدودة بن كردوس العامري على موعد مع المركز الأول، بزمن قدره 6:30:92 دقيقة، وشهد الشوط السادس فوز «سمحة» لعايض رفعان القحطاني بالناموس، بزمن قدره 6:33:14 دقيقة، أما الشوط السابع فكان من نصيب «شواهين» لسالم جابر المري، بزمن قدره 6:26:43 دقيقة.
وفاز «مذهل» لسعيد خلفان حمد بلقب الشوط الثامن المخصص للزمول بزمن قدره 6:30:15 دقيقة، بينما توج بلقب الشوط التاسع «لواظي» لعلي محمد هلال بزمن قدره 6:22:59 دقيقة، وحصد «شعاع» لأحمد سالم العامري، لقب الشوط العاشر، مسجلاً 6:30:05 دقيقة.
وأسفرت نتائج بقية الأشواط من الـ 11 وحتى الـ 20 عن فوز كل من «مسيطر» لسعيد مطر العامري، و«علاج» لمبارك محمد الشامسي، و«حفلة» لمبارك خليفة الشامسي، و«مبلش» لفارس سعيد الخاطري، و«دلما» لمبارك دغاش العامري، و«الشامخ» لعبدالله بن محيروم المحرمي، و«تشريف» لعلي سالم الوهيبي، و«غازي» لسعيد غدير عبيد الكتبي، و«زاهية» لناصر حمد سهيل الخييلي، و«غازي» لحمد راشد الغفلي.

