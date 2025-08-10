الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

علياء عبد السلام.. أول إماراتية في مونديال زوارق الفورمولا 4

علياء عبد السلام.. أول إماراتية في مونديال زوارق الفورمولا 4
10 أغسطس 2025 16:15

أبوظبي (وام)
تستعد المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام فيروز، للمشاركة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4 بإيطاليا يوم 16 سبتمبر المقبل، إضافة إلى جولة النرويج الدولية المقررة في 15 أغسطس الجاري.
وتعد علياء عبد السلام أول إماراتية تنضم إلى منافسات الفورمولا 4 البحرية على مستوى العالم، لتحقيق إنجازات جديدة باسم الرياضة النسائية الإماراتية.
وجاء الإعلان عن هذه المشاركات الدولية اليوم، خلال حفل توقيع اتفاقية رعاية رسمية للبطلة الإماراتية، من قبل مجموعة «نيرفانا القابضة»، بالتعاون مع «9 ياردز كومينيكشنز»، وذلك في إطار التزام الشركتين بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.
وأكد عمر العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا القابضة»، أن رعاية البطلة الإماراتية تجسد رؤية المجموعة في دعم أول متسابقة تمثل الدولة في سباقات الفورمولا البحرية، وتمكينها من المشاركة بفعالية في المحافل العالمية. بدورها، أعربت المتسابقة علياء عبد السلام، عن تقديرها لهذه الرعاية التي تمثل دافعاً كبيراً للمنافسة على أفضل النتائج في البطولات المقبلة، وتقديم صورة مميزة ومشرفة عن قدرات المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية الدولية.

أخبار ذات صلة
المنصوري ينضم إلى «أبوظبي لزوارق الفورمولا-1»
«الفجيرة للزوارق السريعة» في المجر قبل بطولة العالم لـ «فورمولا المستقبل»
الزوارق السريعة
بطولة فورمولا4
آخر الأخبار
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
الرياضة
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
اليوم 17:30
انفجار في باكستان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خروج قطار عن مساره جراء انفجار في باكستان
اليوم 17:19
«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»
اقتصاد
«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»
اليوم 17:18
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:11
الصين تفتتح أول متجر لبيع الروبوتات البشرية في العالم
الذكاء الاصطناعي
الصين تفتتح أول متجر لبيع الروبوتات البشرية في العالم
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©