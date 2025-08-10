علياء عبد السلام.. أول إماراتية في مونديال زوارق الفورمولا 4

أبوظبي (وام)

تستعد المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام فيروز، للمشاركة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4 بإيطاليا يوم 16 سبتمبر المقبل، إضافة إلى جولة النرويج الدولية المقررة في 15 أغسطس الجاري.

وتعد علياء عبد السلام أول إماراتية تنضم إلى منافسات الفورمولا 4 البحرية على مستوى العالم، لتحقيق إنجازات جديدة باسم الرياضة النسائية الإماراتية.

وجاء الإعلان عن هذه المشاركات الدولية اليوم، خلال حفل توقيع اتفاقية رعاية رسمية للبطلة الإماراتية، من قبل مجموعة «نيرفانا القابضة»، بالتعاون مع «9 ياردز كومينيكشنز»، وذلك في إطار التزام الشركتين بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

وأكد عمر العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا القابضة»، أن رعاية البطلة الإماراتية تجسد رؤية المجموعة في دعم أول متسابقة تمثل الدولة في سباقات الفورمولا البحرية، وتمكينها من المشاركة بفعالية في المحافل العالمية. بدورها، أعربت المتسابقة علياء عبد السلام، عن تقديرها لهذه الرعاية التي تمثل دافعاً كبيراً للمنافسة على أفضل النتائج في البطولات المقبلة، وتقديم صورة مميزة ومشرفة عن قدرات المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية الدولية.