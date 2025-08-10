الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

غداً.. «خيول ياس» تخوض تحدي «بري آكا» الفرنسي

غداً.. «خيول ياس» تخوض تحدي «بري آكا» الفرنسي
10 أغسطس 2025 16:45

عصام السيد (أبوظبي)
تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحدي سباق «بري آكا» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام في مضمار «لاتست باسن آركاشون» الفرنسي عصر غدٍ «الاثنين»، بمشاركة 13 خيلاً بعمر ثلاث سنوات فقط، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.
ويمثل خيول ياس المهر «محروس»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون، وخاض ابن «مهاب» ثلاثة سباقات، حل فيها في المركز الثاني في بري مسعود، ثم السابع في بري دنكويست، والثالث في بري بنجالي دالبريه.
ويمثل خيول ياس أيضاً المهر «عميد»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، وكان ابن «أريم» قد خاض سباقاً واحداً على لقب بري أريم، حل فيه في المركز التاسع.
وينافس على اللقب المهرة «كيارو دو سوليل» لمسز ليزا ديموناز، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، وكانت ابنة «مهاب» قد خاضت سباقاً واحداً على لقب بري مهاب، حلت فيه في المركز الثاني.
ويقام السباق الثاني على نفس المضمار، على لقب ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وتتنافس فيه 7 خيول عربية بعمر أربع سنوات فما فوق على الجوائز المالية البالغة 50 ألف يورو، برعاية إسطبلات الوثبة.

