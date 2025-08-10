فيرتر أفضل لاعب ألماني!

برلين(أ ف ب)

اختير لاعب الوسط الهجومي فلوريان فيرتز، المنتقل هذا الصيف من باير ليفركوزن إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة قياسية للأخير، أفضل لاعب ألماني للعام في تأكيد على مكانته كأحد أبرز نجوم المستقبل.

ونال فيرتز الذي قد ترتفع قيمة انتقاله إلى ليفربول والبالغة 100 مليون جنيه استرليني (134 مليون دولار) إلى 116 مليوناً مع الإضافات، ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية، 191 صوتاً من الصحفيين الرياضيين الألمان، متقدماً بفارق مريح على اللاعب الفرنسي لبايرن ميونيخ مايكل أوليسيه الذي حصد 81 صوتاً.

وانضم ابن الـ22 عاماً هذا الصيف إلى ليفربول قادماً من ليفركوزن، ضمن العديد من الصفقات التي أبرمها بطل الدوري الممتاز، أبرزها المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكيه والمدافعان المجري ميلوش كيركيز والهولندي ييريمي فريمبونغ.

وأشاد مدرب ليفركوزن السابق وريال مدريد الإسباني حالياً تشابي ألونسو بفيرتز، معتبراً إياه أحد "أفضل اللاعبين في العالم. إنه لاعب من الطراز العالمي".

بعد انضمامه إلى "الحمر"، صرح فيرتز لموقع ليفربول بأنه "يرغب في الفوز بكل شيء كل عام!"، مضيفاً: "في النهاية، نريد أن نكون ناجحين. فازوا في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي هدفي بالتأكيد هو الفوز به مجدداً، والذهاب أبعد في دوري أبطال أوروبا. أنا طموح جداً".

ولعب فيرتز دوراً محورياً في أعظم مواسم ليفركوزن على الإطلاق حين قاده في 2024 إلى إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليين، من دون هزائم تحت قيادة ألونسو، إضافة إلى الوصول لنهائي مسابقة "يوروبا ليج" حيث مني بهزيمته الوحيدة للموسم وجاءت قاسية بثلاثية على يد أتالانتا الإيطالي.

ويشكل تسجيله 57 هدفاً مع 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة خاضها بألوان ليفركوزن، أبرز دليل على أنه لاعب خطير، سواء كصانع ألعاب أو هداف.

ويتمتع ليفربول أصلاً بعناصر هجومية نارية، أبرزها المصري محمد صلاح، لكن الفريق يعتمد على إبداع فيرتز للمساعدة في الحفاظ على غزارة أهداف اللاعب البالغ 33 عاماً، وتخفيف العبء الهجومي على قائد "الفراعنة".