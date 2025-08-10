الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

التنافس المثير بين «الوارية» و«غصب»

التنافس المثير بين «الوارية» و«غصب»
10 أغسطس 2025 17:00

 
علي معالي (أبوظبي)

لفت الأنظار في اليوم الختامي، التنافس المثير بين «الوارية» و«غضب» في التوقيت الأفضل لمنافسات سن الحول والزمول، ضمن مهرجان العين للهجن، حيث إن، الفارق الضئيل بينهما نال إعجاب الجميع في ميدان الروضة، سجلت «الوارية» 6:18:43 دقيقة، في الشوط الأول، في حين سجل «غصب» 6:19:07 دقيقة، في الشوط الثاني، والفارق يوضح مدى التنافس بينهما حتى «الرمق الأخير»، وأكدت «الوارية» براعتها في النهاية، لتتوج بصدارة الشوط.
وجاء التنافس في الشوط الأول مثيراً بين «الوارية» وبقية المنافسين، وكان الفارق قريباً من «متعبة» صاحبة المركز الثاني التي سجلت 6:21:70 دقيقة، وجاءت «الغزيل» في المركز الثالث بزمن 6:23:29 دقيقة، وفي المركز الرابع «مخيفة» بزمن 6:23:62 دقيقة، وفي المركز الخامس «شرغة» بزمن 6:24:20 دقيقة، وفي المركز السادس «نهابة» بزمن 6:28:75 دقيقة، وفي المركز السابع «الظبي» بزمن 6:32:59 دقيقة، وفي المركز الثامن «مياسة» بزمن 6:34:95 دقيقة، وفي المركز التاسع «الواعية» بزمن 6:42:51 دقيقة، وفي المركز العاشر «همس» بزمن 6:44:85 دقيقة.

الإمارات
العين
الهجن
مهرجان العين للهجن
