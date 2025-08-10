الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا

«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
10 أغسطس 2025 17:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
معسكر المغرب يرفع جاهزية منتخبات الجولف للموسم الجديد
«جي بي إس» يظهر في سباقات الدراجات


أنهى اتحاد الدراجات المعسكر التدريبي المشترك للمنتخبات الوطنية في إيطاليا بمشاركة 14 لاعباً من فئات الرجال، وتحت 23 عاماً، والناشئين، والشباب، وذلك ضمن برنامج الإعداد المكثف للاستحقاقات القادمة التي تشهد مشاركة قوية للمنتخبات في عدد من البطولات الدولية المهمة، منها بطولة العالم للشباب في هولندا، وكأس آسيا في تايلاند، وطواف صلالة، وظفار كلاسيك، بالإضافة إلى بطولات العالم في رواندا وتشيلي، والألعاب الآسيوية للناشئين التي تستضيفها البحرين.
أكد محمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية للدراجات، أن اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، حرص خلال المعسكر التدريبي على توفير أفضل الظروف التدريبية والبيئية للاعبين من مختلف الفئات، بهدف صقل مهاراتهم الفنية والبدنية، وضمان أفضل النتائج التي ترفع اسم الدولة عالياً في المحافل الرياضية الدولية.
من جانب آخر، غادر الدراج يوسف أميري إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم بهولندا، من 20 إلى 25 أغسطس، حيث يستمر في معسكر تدريبي حتى موعد البطولة.
وأكد محمد بن شفيع أهمية التعاون المستمر مع الجهات المعنية، وتوجه بالشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما اللامحدود، والمستمر للمنتخبات الوطنية، والذي يعد ركيزة أساسية لنجاح البرنامج الرياضي في الدولة.

الإمارات
الدراجات
اتحاد الدراجات
منصور بوعصيبة
إيطاليا
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
دول أوروبية تندّد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة
اليوم 19:06
وفاة «الهداف التاريخي» لمنتخب اليابان
الرياضة
وفاة «الهداف التاريخي» لمنتخب اليابان
اليوم 19:06
ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!
الرياضة
ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!
اليوم 19:02
عناصر من الجيش المالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اعتقال ضباط بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي
اليوم 18:56
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حمد الهاملي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حمد الهاملي
اليوم 18:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©