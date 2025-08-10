«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا



أبوظبي (الاتحاد)



أنهى اتحاد الدراجات المعسكر التدريبي المشترك للمنتخبات الوطنية في إيطاليا بمشاركة 14 لاعباً من فئات الرجال، وتحت 23 عاماً، والناشئين، والشباب، وذلك ضمن برنامج الإعداد المكثف للاستحقاقات القادمة التي تشهد مشاركة قوية للمنتخبات في عدد من البطولات الدولية المهمة، منها بطولة العالم للشباب في هولندا، وكأس آسيا في تايلاند، وطواف صلالة، وظفار كلاسيك، بالإضافة إلى بطولات العالم في رواندا وتشيلي، والألعاب الآسيوية للناشئين التي تستضيفها البحرين.

أكد محمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية للدراجات، أن اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، حرص خلال المعسكر التدريبي على توفير أفضل الظروف التدريبية والبيئية للاعبين من مختلف الفئات، بهدف صقل مهاراتهم الفنية والبدنية، وضمان أفضل النتائج التي ترفع اسم الدولة عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

من جانب آخر، غادر الدراج يوسف أميري إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم بهولندا، من 20 إلى 25 أغسطس، حيث يستمر في معسكر تدريبي حتى موعد البطولة.

وأكد محمد بن شفيع أهمية التعاون المستمر مع الجهات المعنية، وتوجه بالشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما اللامحدود، والمستمر للمنتخبات الوطنية، والذي يعد ركيزة أساسية لنجاح البرنامج الرياضي في الدولة.